Epidemiolog Maďar: Na vakcínu vyvinutou proti omikronu se vyplatí čekat jen za určitých podmínek

Před měsícem si tzv. booster nechalo aplikovat kolem 80 tisíc denně, dnes je to 20 tisíc. Může za to plánované rušení opatření, zrušení nutnosti prokazovat se očkovacím certifikátem i zřejmě mírnější průběh varianty omikron.

Podle epidemiologů je to však chyba. „Třetí dávku jednoznačně co nejdříve absolvovat, pokud jim to vychází v rámci doporučeného odstupu od druhé a neprodělali nedávno covid,“ má jasno i epidemilog Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Z rozhodnutí vlády končí pravidelné preventivní testování ve školách a firmách 18. února. Souhlasíte?

Podle epidemiologů by bylo optimálnější zachovat plošné testování do konce února. Pokud však nenastane nejhorší scénář z existujících modelů, bude to pro kontrolu situace stačit i takto. Je to tedy akceptovatelné. Zaměstnavatelé a školy, kteří mají testy navíc, mohou v testování dobrovolně pokračovat i nadále.

Zároveň mohou lidé do restaurací, bazénů apod. bez toho, aby se prokázali očkováním, negativním testy či proděláním nemoci...

Epidemiologická skupina NIZP navrhovala upustit od povinnosti certifikátů až o něco později než konkrétně 9. února. A ještě předtím vrátit mezi podmínky vstupu Ag i PCR testy. Svou úlohu v rozhodnutí vlády nepochybně sehrál výrok Nejvyššího správního soudu. Vypnout více ochranných opatření najednou místo postupného uvolňování je vždy rizikové. Alespoň na hromadných akcích mohl systém TNO zůstat do konce února.

Probírala s vámi či vaší skupinou odborníků vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví, výše zmíněné kroky?

Epidemiologická skupina NIZP navrhla jednotlivé vlny rozvolnění na další týdny počínaje 14. únorem. Na následném jednání vedoucích skupin NIZP to bylo upravené do menšího počtu vln s mírně pozdějším začátkem.

Jaký scénář teď může nastat?

Omikron se teď masivně dostává do seniorských skupin populace a denně máme 400-500 nových hospitalizací. Přičemž je zřejmé, že budou dál přibývat. Jednotky intenzivní péče však přetížené nejsou a incidence by už měla v druhé polovině února klesat, tím i zátěž nemocnic.

Od kdy se tedy situace uklidní?

Snad od března. Bude klidnější až do podzimu.

Co byste dnes doporučil lidem, kteří mají před sebou třetí dávku vakcíny – jít, nebo počkat na tzv. supervakcínu?

Třetí dávku jednoznačně co nejdříve absolvovat, pokud jim to vychází v rámci doporučeného odstupu od druhé a neprodělali nedávno covid. Třetí dávka poskytne vysokou ochranu proto těžkým formám nemoci.

Bude nutné se nechat přeočkovat vakcínou vyvinutou proti omikronu?

Myslím si, že ne. Jednak bude omikronová varianta prolamovat postvakcinační imunitu po omikronové vakcíně tak, jako způsobuje reinfekce po nákaze. A také nová omikronová vakcína nestihne být k dispozici ve větší míře dostatečně brzy, než omikron proletí světem. Jedině, že by omikron zůstal v populaci dostatečně dlouho, ale v tom případě by se omikronovou vakcínou očkovalo až před začátkem chladného období na podzim.

