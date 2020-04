Evropská unie už se zase hněvá na Česko. Otočila a je proti uvolňování zákazů a omezení

Představitelé Evropské unie občas přijdou s prohlášeními, které se od sebe liší jako noc a den. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen kritizuje Českou republiku, Rakousko a Dánko za to, že uvolňují přísná opatření kvůli pandemii koronaviru. Přitom stejná žena ještě před pár dny tvrdila, že je špatně, když je zavádějí. V tom se asi málokdo vyzná.

Představitelé Evropské unie občas přijdou s prohlášeními, které se od sebe liší jako noc a den. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen kritizuje Českou republiku, Rakousko a Dánko za to, že uvolňují přísná opatření kvůli pandemii koronaviru. Přitom stejná žena ještě před pár dny tvrdila, že je špatně, když je zavádějí. V tom se asi málokdo vyzná.

Snahou každé země je co nejlépe čelit pandemii koronaviru. Můžeme se bavit o tom, jak moc jsme například u nás úspěšní, snahu však vládě nejde upřít. Ano, mohli jsme být lépe připraveni, kdyby kabinet Andreje Babiše dbal upozornění odborníků z konce loňského roku. Ano, mohli jsme mít vlastní ochranné pomůcky prvotřídní kvality a ne spoléhat na mnohdy závadné a předražené dodávky z Číny.

Pokusy o koordinaci přicházejí pozdě

Chyb i manažerských selhání se stalo mnoho. Ovšem je třeba také dodat, že vláda udělala celou řadu dobrých kroků, účtovat se bude až v době, kdy pomine nebezpečí. V podstatě všechny státy „jely na vlastní triko", případně se domluvaly mezi sebou. Pokusy o koordinaci ze strany EU se dějí až v posledních dnech, navíc nejsou komunikovány nejjasněji. V pořádku, v době krize se to dá pochopit, strategii je třeba připravit.

Prohlášení jedné z nejvyšších představitelek EU Ursuly von der Leyen tak nezní sice až tak překvapivě, ale je v podstatě zbytečné. „Je třeba se koordinovat a postupovat společně,“ prohlásila rodačka z Bruselu. Nemůže ale čekat, že teď všechny státy rezignují na to, co dosud udělaly, a začnou poslouchat pokyny, které přicházejí pozdě.

Hodně protichůdná prohlášení

Společný postup se od začátku neděje. Rakousko, Dánsko, ale i Česká republika už teď pomalu přistupují k uvolňování restriktivních opatření. To jsou však "hozené vidle" do plánu von der Leyen, která chtěla podle serveru Politico právě dnes oznámit společný postup EU v boji proti pandemii koronaviru. Bývalá německá ministryně práce a sociálních věcí, ale třeba i obrany má pocit, že to „podkope účinnost přísných opatření, která byla přijata“.

Byla to ale právě von der Leyen, kdo 13. března tvrdil, že tato opatření zaváděná například v Česku budou mít nedozírné následky pro obyvatele evropských států a jejich ekonomiky. Zároveň varovala před dominovým efektem. O pět dní později už uznala chybu a uzavření hranic bylo podle ní nutné. Nikdo Evropské unii neupírá snahu. Ale stejně jako jsme české vládě vyčítali málo komunikace a často nesystémová a zmatečná rozhodnutí, tak to teď přichází i ze strany EU.

Je třeba nechat jednotlivé státy, aby se rozhodovaly samostatně, protože ne všude je situace stejná. Ani Brusel by neměl nakazovat, jestli přes hranice pustíme tisíc lidí denně nebo je v době krize zavřeme. Evropská unie by se nyní měla spíš soustředit na epicentra pandemie, koordinovat pomoc a tak dále. Zkrátka na důležitější věci než velkoústá prohlášení.

KAM DÁL: Horečka není strašák dokonce ani v době koronaviru. Ne vždy je nutné ji srážet.