Festival trapnosti poslanců hnutí ANO. Zhrzené komentáře budí větší údiv než Babišův luxusní obytňák

Hnutí Andreje Babiše získalo v říjnových sněmovních volbách v součtu nejvíce volebních hlasů, ale v konečném výsledku ji porazila koalice SPOLU 21. Premiér situaci velmi rychle a správně zanalyzoval a uvolnil Petru Fialovi cestu do Strakovy vily bez většího vzdoru.

Andrej Babiš už má totiž v hlavě záložní plán - oslovit voliče ČSSD a KSČM, jejichž strany do Poslanecké sněmovny neprošly. A také hypotetickou kandidaturu na Pražský hrad, o který se právě v nadcházejícím roce 2022 povede lítý boj. Expremiér zájem o prezidentské křeslo oficiálně neoznámil. Čeká, jak by se k takovému záměru stavěla jeho rodina. A na debatu s ní je podle jeho slov čas. Pro rádio Impuls k tomu řekl: „Musím to s nimi probrat, protože rodina je nejdůležitější. Jestli to bude akceptovat, to se dozvíte. Názor rodiny pro mě bude nejdůležitější. Zeptejte se v září.“

Je to tady. Kupuju obytňák! pic.twitter.com/WZcjdo1lss — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 27, 2021

Na nákup luxusního obytného vozu, v němž se Babiš chystá jezdit po republice a zvát do něj na diskuze občany ČR, už ale ten správný čas nadešel. Nového domácího mazlíčka představil ve videu na sociálních sítích. Opravdu si někdo myslí, že ve voze za několik milionů hodlá vyjíždět na rodinné výlety, na ryby nebo objevovat krásy českých kempů?

Schillerová a její rozpočet

Pro šéfa hnutí ANO 2011 už tedy spadla porážka ve sněmovních volbách do složky se štítkem "Minulost". Mnozí jeho podřízení ale k takovému prozření zdaleka nedošli. A to i přesto, že ve velké většině uhájili své poslanecké mandáty, a zůstaly jim tak na další čtyři roky lukrativní a jisté posty.

Tak už víme, kdo škrty ve státním rozpočtu pocítí jako první. Na dnešním jednání vlády @strakovka prošel návrh @MJureka na zmrazení platů státních úředníků. Takže zaměstnanci např. úřadů práce, krajských hygienických stanic nebo FÚ dostanou nulu! — Alena Schillerová (@alenaschillerov) December 29, 2021

Například exministryně financí Alena Schillerová se rozčiluje nad tím, že nová Sněmovna odmítla o jejím navrženém rozpočtu s astronomickým schodkem, který dokonce kritizoval i její jinak velký zastánce prezident Zeman, vůbec jednat. Zlobí se i kvůli zmrazení platů zaměstnanců finančních úřadů. A když se jí nedostává témat k vlastním komentářům, sdílí názory novinářů - třeba tweet Světlany Witowské, která se velmi věcně pozastavila nad strategií boje s koronavirem od nového ministra zdravotnictví.

Nacher obhajovatel

Ani Patrik Nacher, lídr hnutí ANO 2011 v Praze, kde drtivě prohrál s koalicí SPOLU vedenou Markétou Adamovou Pekarovou, nedokázal po dvou měsících prohru zkousnout. Svého šéfa hájí zuby nehty v každé debatě, kde by měl Andreji Babišovi zkřivit byť jediný vlásek. Do rozepře se dostal například dostal pod vlastním tweetem, který obsahoval už sám o sobě podivnou anketu na téma "covidových hysteriků".

Občas tě lajkuji, ale někdy jsi fakt mimo. Ta obsese Babišem je nevídaná. Anketu mám na hysteriky, které i ty kritizuješ dennodenně a ty tam stejně šoupneš Babiše. Mimochodem, už je tu nová vláda, jestli sis nevšiml… — Patrik Nacher (@PatrikNacher) December 27, 2021

Když mimo jím zmíněné čtyři pány označil jeden ze sledujících Andreje Babiše, okamžitě kontroval: „Občas tě lajkuji, ale někdy jsi fakt mimo. Ta obsese Babišem je nevídaná. Anketu mám na hysteriky, které i ty kritizuješ dennodenně, a ty tam stejně šoupneš Babiše. Mimochodem, už je tu nová vláda, jestli sis nevšiml…“ Mimochodem Babišem jsou podle Nacherových reakcí posedlí všichni, kdo si dovolí upozornit na jeho prohřešky nebo chyby, a to v jakékoliv souvislosti.

Podivná koaliční rovnice

Vítězkou mezi poslanci hnutí ANO 2011, kteří nejsou ochotni přijmout se zdviženou hlavou porážku, se ale na celé čáře stává místopředsedkyně nově zvolené Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová. Bývalá hejtmanka Karlovarského kraje totiž vytvořila vlastní rovnici na téma výsledků voleb a bezostyšně tvrdí, že vznik koalic nebyl vůbec fér.

"Mám takový příměr. Na olympiádě se dohodnou tři oštěpaři z jedné země, že si nechají sečíst hozené metry do jednoho pokusu a tímto 'trojpokusem' o pár centimetrů porazí oštěpaře z jiné země, který házel jen sám za sebe a svoji zemi."

© Jana Mračková Vildumetzová pic.twitter.com/NDYza2vMJe — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) December 26, 2021

V rozhovoru pro internetový magazín thebussinessoiree v rozhovoru na dotaz: "Jak vnímáte fakt, že hnutí ANO podlehlo ve volbách – navíc jen o kousek – koalici tří stran?" uvedla: „Mám takový příměr. Na olympiádě se dohodnou tři oštěpaři z jedné země, že si nechají sečíst hozené metry do jednoho pokusu a tímto 'trojpokusem' o pár centimetrů porazí oštěpaře z jiné země, který házel jen sám za sebe a svoji zemi.“ Sportovní příměry bývají velmi často využívány k připodobnění určitých výsledků z dalších okruhů běžného života. Tento se ovšem zdá být tím, který vysoko převyšuje všechny dosud vymyšlené, a dokonce i ty, které se v hlavě ještě nikomu neurodily.

Zdroje: rádio Impuls, twitter.com, thebussinessoiree.com

KAM DÁL: Astroložka promluvila o nové vládě: Otřesy, zkoušky i březnová krize. Čeho se máme obávat a na co se můžeme těšit?