Hnutí STAN nebude přijímat žádné dary. Jen dodržovat zákon zjevně nestačí, říká Vít Rakušan

/ZPRÁVA/ Předsednictvo STAN dospělo k závěru, že ačkoliv přijetí daru od takových firem není v rozporu s platnými zákony ani se stávajícími interními pravidly hnutí, budou přesto vráceny. Důvodem je snaha nezatěžovat novou vládu spekulacemi kolem těchto darů a STAN definitivně očistit od nařčení z pochybného financování.

Budeme přísnější, než vyžaduje zákon

„Naše financování není v žádném ohledu v rozporu se zákonem. To je doložitelné a prokazatelné. Jsme si ale vědomi toho, že veřejnost s naším nástupem do vlády spojuje naděje na významnou pozitivní změnu politické kultury. Proto jsme připraveni uplatnit na naše financování meřítka mnohem přísnější, než vyžaduje zákon i než uplatňují jiné politické strany u nás,“ řekl k tomu předseda hnutí Vít Rakušan.

Podle něj nestačí přesvědčení, že byly všechny dary přijaty v souladu se zákonem. „Jak se ukázalo, dostatečné není. Jen dodržovat zákon zjevně v tomto případě nestačí – a my tento postoj respektujeme a zohlednili jsme ho.“

Jiná možnost nebyla

Předsednictvo také rozhodlo, že STAN se napříště obejde bez firemních dárců, a to až do projednání novely, která zpřísní zákon o politických stranách. „Diskutovali jsme s právníky a dalšími experty, jak definovat firemní dary, které by nebyly v žádném ohledu zpochybnitelné. Zvažovali jsme kromě jiného i embargo na dary od firem, které se ucházejí o veřejné zakázky nebo čerpají jakoukoliv veřejnou podporu,“ přiznal Rakušan.

Rozhodnutí bylo nakonec jasné. „Jedinou možností, jak předejít jakýmkoliv pochybnostem, je obejít se zcela bez korporátních peněz. Je to radikální řešení, které na naší politické scéně nemá obdoby, ale pokud chceme do budoucna předejít jakýmkoliv pochybnostem, považujeme ho za správné.“

