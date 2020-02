Koronavirus už začíná strašit i Česko. Ruzyňské letiště zavedlo speciální opatření

Je čeho se bát? Lidé si stále častěji pokládají podobnou otázku v souvislosti s novými znepokojujícími zprávami o rozšiřování koronaviru, který devastuje sever Itálie. Zavřené školy, fotbalové utkání bez diváků, zrušené kulturní akce, prázdné regály v obchodech, může se něco podobného stát i u nás?

Italský týden

Náhoda je blbec a při pohledu na propagační materiály narazíte na jeden nechtěný projev černého humoru. Obrázky z italských obchodů měst, která zažívají karanténu, děsí celou Evropu. Prázdné regály, vykoupené zásoby, nejistota, strach.

Letiště Praha vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených novým koronavirem. Platí v nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s příznaky respiračního onemocnění.

Co se v tu chvíli děje v České republice? Jeden nejmenovaný obchodní řetězec inzeruje na svůj Italský týden. Hloupá náhoda však i přes děsivý fakt vykoupených zásob v italských městech v této podivné reklamě pokračuje. Čas v televizi je zaplacen, letáky vytištěny. Je jen otázkou času, kdy se dočkáme nějakého vyjádření. Humorný omyl je však to poslední, co lidi nutí nakupovat ve velkém.

Už se to blíží

Rakousko na několik hodin přerušilo vlakový provoz ze strachu a podezření, že by z virem zasažené severní Itálie mohli dorazit pacienti a nákaza se rozšířila zase o kus dál. Pokud by se podobně jako v Itálii totiž rozrostla v Rakousku, už by to pro Českou republiku nebyl okrajový problém, ale reálná hrozba. Jak se bude situace vyvíjet, vás budeme informovat.