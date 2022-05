Kdo je prezidentský kandidát Ivo Mareš? Podle něj politici o lidech mluví, jako kdyby byli věci

Marešovým záměrem je bojovat s chudobou: „V Česku žije 250 000 dětí, které jsou ohrožené chudobou. 25 % domácností si nemůže dovolit mimořádný výdaj ve výši 10 000 Kč. Je to opravdu Česko, ve kterém chceme žít? Proto mám dvě hlavní priority. Zastavit propad České republiky do chudoby a nastartovat léčbu impotentního státu, který naprosto selhává v podpoře nejohroženějších skupin občanů.“

Zavírají oči před chudobou

Podle Mareše bychom měli dát na stranu pseudokauzy, které zabírají nadměrný prostor ve veřejném prostoru a začít se věnovat skutečně důležitým tématům, které sužují českou společnost. „Zavírání očí před tak důležitým tématem jako je chudoba je velmi nebezpečná věc,” říká Mareš, který dle svých slov příliš často vidí zklamání lidí a frustraci.

„Mají oprávněný pocit, že na nich nikomu nezáleží, že nemají šanci cokoliv změnit. Naši politici často mluví o tom, jak rozpočet a ekonomika trpí. O lidech pak mluví, jako by to byly věci. Naše ekonomika ale nemusí ráno do práce, odpoledne do školky pro děti a k tomu se ještě postarat o nemocnou mámu.“ Přímo volený prezident má podle Mareše ze všech politiků nejsilnější mandát, a tudíž má velký vliv na to, co je pro vládu a parlament prioritou. Hlava státu může dát věci do pohybu.

Chce sbírat podpisy občanů

Česká republika má dle Mareše velké rezervy v sociální oblasti, v péči o seniory, podpoře neformálních pečujících, ve vzdělávání, v digitalizaci, v rozvoji dopravní infrastruktury. Na tom, aby se situace změnila, bude Ivo Mareš pracovat. „Pracovitost, pokora, empatie – to jsou hodnoty, které mi byly vždy blízké a na kterých celý život stavím. A k té trojici přidám ještě jednu hodnotu: Naději. Prezident by měl dávat lidem naději. Máme za sebou velmi těžké období a před sebou možná ještě těžší,” dodává Mareš.

Ivo Mareš je občanským kandidátem, proto plánuje sbírat podpisy občanů. Nestojí za ním žádná politická strana, či celebrita. Po představení kandidatury se postupně vydá na cestu po regionech, kde se s ním bude možné potkat.

