Ministerstvo obrany koupí radiostanice od americké vlády

"Konkrétně se jedná o komunikační vybavení kategorie CCI, tedy o radiostanice typu Harris a Thales," uvedl Fajnor. "Ty pomohou udržet a zvýšit schopnosti daných jednotek provádět blízkou leteckou podporu pozemních jednotek, techniky a procedury pro leteckou podporu, vzdušnou izolaci prostoru bojiště při aliančních operacích, obraně ČR a výcviku na území ČR," dodal

Předsunutí letečtí návodčí patří mezi elitní vojáky, kteří často působí v utajení za nepřátelskými liniemi. Piloty pak navádějí na cíl.

Smlouva s americkou vládou by měla být uzavřena do konce roku 2020, její plnění je naplánováno do roku 2023.

Metnar dnes vládu také seznámí se dvěma zakázkami z oblasti informačních a komunikačních technologií za souhrnně asi 73 miliony korun bez DPH. Ministerstvo chce nakoupit tzv. blade servery, kterými obmění servery u technologického zázemí neutajované domény informačního systému ministerstva obrany v oblasti Moravy. "Realizace zakázky je nutná, aby nedošlo k ohrožení fungování významného informačního systému," uvedl Fajnor. Prostřednictvím druhé veřejné zakázky bude zajištěna technická podpora a prodloužení více než 40.000 licencí programových nástrojů společnosti Computer Associates.

