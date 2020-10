Ministr Brabec odmítl výzvu starosty Čáslavi Málka k rezignaci kvůli zákonu o odpadech

Málek kritizoval pozměňovací návrh poslanců Antonína Staňka a Jana Zahradníka k zákonu o odpadech, který schválila Sněmovna. Podle starosty ztíží pozici města ve sporu o doplacení peněz za ukládání odpadu na čáslavskou skládku, a vyzval proto Brabce v otevřeném dopise k odstoupení. „Důvod k rezignaci nevidím, především proto, že dlouhodobě stojíme za obcemi, sám jsem pozměňovací návrh poslanců ODS a ČSSD nepodpořil,“ uvedl Brabec v prohlášení, které dnes ČTK poskytlo tiskové oddělení ministerstva.

Město i stát podle starosty přišly o miliony

Málek tvrdí, že Čáslav za léta 2016 až 2018 přišla o více než 616 milionů korun a Státní fond životního prostředí o více než 837 milionů korun kvůli nevyměřování a nevybírání poplatků za ukládání odpadu provozovatelem skládky. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství to odmítá, záležitostí se zabývá krajský úřad.

Co měl udělat ministr?

Brabec podle Málka v minulosti zástupcům města sdělil, že problém vyřeší nová legislativa. To se ale podle starosty nestalo a pozměňovací návrh situaci naopak zhoršil. Poukázal na to, že ačkoli Brabec hlasoval proti, většina klubu ANO zaujala opačné stanovisko. Málek míní, že ministr měl kolegům problematiku vysvětlit.

Ministerstvo se se dkládkařkými firmami soudí

„Že ostatní poslanci nesdílí vždy můj názor, to se v demokratické společnosti stává. To je jako, kdybych vyzýval pana starostu k rezignaci, protože jednou nepřesvědčil o svém názoru obecní zastupitelstvo,“ namítl Brabec. Uvedl, že ministerstvo se naopak se skládkařskými firmami soudí, pokud porušují zákon nebo se snaží uniknout povinnostem z něho vyplývajícím. „K problematice odvodů poplatků za ukládání odpadu a výkladu zákona o odpadech se rozbíhají soudní řízení, my se samozřejmě soudními rozsudky budeme řídit,“ dodal ministr.

Jak je to s poplatky?

Každý původce odpadu by měl hradit poplatky vyměřené provozovatelem skládky. Sazebník je daný zákonem, menší část z poplatku připadá městům a větší Státnímu fondu životního prostředí. U pětiny z celkového objemu odpadu provozovatel poplatky vyměřovat nemusí a toto množství může být použito na takzvané technické zabezpečení skládky. Provozovatel skládky podle čáslavské radnice tento podíl překračuje. Ve výkazech používá pojem konstrukční prvky, který ale podle Málka zákon nezná.

Společnost AVE s názorem starosty nesouhlasí

Zástupci AVE CZ jsou přesvědčeni o tom, že postupují v souladu se zákonem. "Město tvrdí, že využívání odpadu na skládce není možné. My tvrdíme, že využívání odpadu na skládce možné je a že to zákon o opadech umožňuje," uvedl již dříve jednatel AVE CZ Roman Mužík.

KAM DÁL: Víte, kde vzniklo kasino? Naději na bohatství máme rádi.