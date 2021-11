Chtěli se očkovat proti covidu. Místo vakcíny jim ale sestřičky daly něco úplně jiného

Hned několika rezidentům domova důchodců ve skotsku vpíchly sestřičky do těla místo vakcíny jen solný roztok. Incident se odehrál v pečovatelském domě specializujícím se na péči o pacienty s demencí, Millbrae Care Home ve skotském Coatbridge, a postihl celkem 11 tamních seniorů.

Jak mohlo k něčemu takovému dojít?

Malé množství solného roztoku se má před vpichem do těla smíchat s vakcínou. V tomto případě ale k vytvoření této směsi vůbec nedošlo. Sestry zkrátka zapomněly do stříkaček vakcínu přidat a pacientům tak do těla vpravily pouze samotný solný roztok.

Zdravotníci pracující v pečovatelském domě se veřejně omluvili a k chybě se vyjádřili tak, že „nevědí, jak k těmto chybám v procesu očkování došlo“.

Chyba je podle skotské vlády ojedinělá

Skotská vláda se nechala slyšet, že si je incidentu vědoma, ale o dalších podobných chybách na jiných pracovištích žádné informace nemá.

Tento omyl se podařilo odhalit pomocí uniklých dokumentů, které popisovaly, že sestry, které dorazily do pečovatelského domova v Millbrae, vypadaly velmi „podezřele“.

Do domova totiž tehdy dorazily již podruhé v krátkém časovém úseku, aby opravily chybu, které se doputily, a podaly tamějším rezidentům dávku vakcíny.

„Tento znepokojující incident nás nutí k tomu, abychom se přesvědčili o tom, v jakém stavu je ve skutečnosti očkovací program pro seniory,“ vyjádřila se o události členka tamní vlády Jackie Baillie.

Jeden ze zdrojů přímo v pečovatelském domě uvedl: „Sestřiček zkrátka není dostatek, a tím pádem není možné, aby se o rezidenty staraly takovým způsobem, jako kdyby jich bylo více. Zkrátka jim chybí pracovní síly, pracují více, než by měly, a jsou vyčerpané, proto dělají chyby.“

Zdroj: Daily Star

