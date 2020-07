Mnozí letos stráví dovolenou v Česku. Premiér vyrazí na Krétu

Houbaření, rybaření, objevování regionálních tratí i stanování mají v plánu čeští ministři během letošní dovolené. Většina vládních i opozičních představitelů se letos chystá strávit své volno především v Česku, někteří ale uvažují i třeba o Slovensku nebo Rakousku. Část z politiků bude z různých důvodů i během dovolené pracovat nebo zůstane doma.

Dvojitý ministr Havlíček

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) letos s rodinou navštíví Orlické hory a Jeseníky, projet chce tamní regionální železniční tratě. „Jsme trochu kotlík rodina, máme rádi turistiku a lokální vlaky a vždy, když máme trochu volna, sedneme na vlak a vyrazíme po českých regionech, bereme vesnici za vesnicí, rodinné pivovary, obyčejné hospody, malé penziony. Bereme i psa, já obvykle vlezu do každé louže, kterou mineme,“ sdělil.

Ministr životního prostředí v přírodě

Do přírody plánuje vyrazit i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Pojedu určitě na Šumavu na túry i na houby, do jižních Čech na ryby a rád bych projel i pár méně známých, ale krásných kusů přírody,“ uvedl. Dovolenou si plánuje na takzvané vládní prázdniny, které letos začnou na začátku srpna.

Hamáček i Petříček zůstanou většinou v Česku

V Česku zůstane i místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), dovolenou si chce vybrat částečně v červenci a částečně v srpnu. Jeho stranický kolega a ministr zahraničí Tomáš Petříček bude po většinu své rodinné dovolené v Česku, rád by jel do Beskyd. „Možná na pár dní bychom pak vyrazili na kola na Slovensko,“ dodal. Stejně jako on i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) bude dovolenou čerpat během vládních prázdnin. „Budeme s rodinou na Vysočině a pak budeme pár dní stanovat ve Zlínském kraji,“ napsala ministryně.

Premiér se vydá na Krétu

Po Česku má v plánu na počátku srpna cestovat i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministr školství Robert Plaga (za ANO) podle své mluvčí Anety Lednové každoročně tráví s rodinou dovolenou zčásti v ČR a na Jadranu. „Koronavirová krize mu ale letos tyto plány překazila. Bude se tedy rozhodovat dle aktuální situace,“ uvedla mluvčí. S cestou do zahraničí počítá premiér Andrej Babiš (ANO). Lidovým novinám řekl, že v srpnu pojede na Krétu. „Hotel jsme měli už zaplacený, tak jedu. Peníze ale budu utrácet hlavně v Česku. Dvakrát v lázních Třeboň a jednou v Mariánských Lázních,“ uvedl.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) letos během volna plánuje zůstat doma. Očekává totiž narození vnoučete, a těší se proto na ježdění s kočárkem.

Schillerová i Bartoš bez dovolené

Žádnou dovolenou nemá kvůli aktuální situaci v plánu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Nouzový stav sice skončil, ale dopady koronavirové krize na naše hospodářství trvají dál, takže budeme dál pracovat na jejich zmírnění. A samozřejmě se budu věnovat i přípravě rozpočtu na příští rok,“ sdělila ČTK. Ve chvílích volna chce být s rodinou na Moravě.

Dovolenou letos neplánuje ani lídr opozičních Pirátů Ivan Bartoš. Poznamenal, že obvykle se mu podaří v létě vyšetřit několik dnů volna, které trávil v Barceloně. "„Ale letos holt ne. Navíc jsem kvůli koronavirové situaci a omezením dlouho nenavštívil naše pirátky a piráty v krajích a městech po republice. Využiji tedy léto i k tomuto,“ poznamenal.

Fiala je věrný Chorvatsku

Předseda nejsilnější opoziční strany Petr Fiala (ODS) si jako každoročně chce dovolenou vybrat na začátku srpna. „Jako každý rok máme zamluveno stejné místo v Chorvatsku, ale uvidíme, zda to bude možné. Jinak budu volné dny trávit na naší chalupě,“ dodal.

Do lázní i na svatbu

Předseda komunistů Vojtěch Filip, který se nedávno potýkal se zdravotními potížemi, bude o dovolené v lázních a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se chystá na svatbu švagra na Slovensko. „Chystáme se s manželem ale i do Krkonoš na týden a pár dnů strávíme i v Rakousku v okolí Salcburku, v obou destinacích budeme jezdit na kolech a chodit na túry, což je naše nejoblíbenější varianta trávení dovolené,“ podotkla.

Dovolená v kombajnu

Šéf lidovců Marián Jurečka se těší, že dovolenou stráví "v lánech". Jako každoročně chce totiž jezdit o žních kombajnem. Ve volných chvílích chce s rodinou cestovat po Česku, kam pojedou, se budou rozhodovat v daný den.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS), kterého na přelomu srpna a září čeká diskutovaná cesta na Tchaj-wan, prázdniny prožije doma na Vysočině. „Telč je hlavním místem, kde bude pan předseda trávit léto, ale velmi často bude v Praze v Senátu,“ uvedla mluvčí horní komory Sue Nguyen. Vytrčil pojede také do maďarských termálních lázní.

Prezident Miloš Zeman zahájí dovolenou na počátku týdne, volno bude mít zhruba do konce července. Většinu času bude na zámku v Lánech, zajet by ale chtěl i na Vysočinu na svou chalupu.

