Motoristická část redakce sportu České televize je v roce 1953. Za pár kornoutů zmrzliny upravují realitu, říká Martin Koloc

/PUBLICISTIKA/ „Mohlo to být lepší i horší, bohužel neplatilo, že štěstí přeje připraveným. Všechny krizové situace jsme totiž vyřešili, což jasně ukazuje na to, že jsme připraveni,“ konstatoval Martin na úvod naše shrnutí.

Na plný plyn

Jediná česká osobnost motoristického sportu, která ví, jak chutná vítězství v okruhovém šampionátu tahačů z pozice pilota, týmového bosse a konstruktéra a jehož svěřenec Josef Macháček přivezl do Česka loni vítězného beduína, se na úvod pozastavil především nad rychlostí v kategorii kamiónů. „Loni v lednu jsme se bavili o tom, že jsme na rychlostním maximu. Určitě to neplatí. Kamaz, Iveco, skvěle jede Aleš. Na druhou stranu rychlost si vybírá daň, uvidíme, jak v druhé polovině,“ konstatuje Koloc inspirován především fungováním týmu Kamaz – Master.

„Obrovská síla, je to vlastně ruský národní tým, fungují jako jeden chlap, s výjimkou Šibalova všichni Dakar vyhráli. V rámci přípravy jedou vlastní soutěž Silk Way Rally. Disponují mimořádným finančním zázemím. Realita je taková, že jeden testovací kilometr stojí 30 – 40 euro, Čaginovi hoši jich najedou stovky tisíc, což je údaj pro privátní tým ze sféry sci-fi.“ Druhá polovina pak bude podle Martina kopírovat loňský scénář. „Rusové mají velký náskok a jasného lídra. Lehce zvolní a budou kontrolovat pořadí, nejspíše pustí i někoho na bednu.“

Mládí vpřed

V kategorii LW Prototype Martina Koloce zaujal především s výjimkou jedné etapy doposud neporazitelný Seth Quintero. „V jedné etapě dojel na techniku, ale to, co tady předvádí, je neskutečné. Navíc je mu devatenáct. OT3 se občas pere se spolehlivostí, loni jsme toho dokázali využít,“ říká Koloc s tím, že úprava pravidel přeje silným. „Kategorie začíná být přizpůsobována Red Bullu, v brzké době může mít stejnou dominanci jako Kamaz. Uvidíme.“

Jak dále Martin dodal, disciplína se jeví jako ideální brána pro vstup mladé generace do cross country. „Za rok pojedou Dakar Aliyyah a Yasmeen, jak ukázala Rally Hail, máme výborný základ…“

Co se dosavadní a další účasti obhájce titulu Josefa Macháčka týče, umístění v Top 10 považuje šéf týmu za úspěch. „Chtěli jsme sice, aby to bylo o něco lepší, ale co není, může být. Závodíme v konkurenci padesáti aut silných týmů s tovární podporou. Pepa jede stabilně, je spolehlivý, nicméně jedna věc jsou tituly a zkušenosti, druhá reflexy, nasazení. Věk prostě zastavit nelze. Každopádně odvádí skvělou práci, před třemi lety se s námi pustil do na první pohled šíleného projektu a bylo z toho vítězství, se kterým nikdo nepočítal a spousta lidí ho dodnes těžce kouše.“

Počátek komunikační revoluce

Podle Koloce se zásadně mění i komunikace „Pořadatelé z A. S. O. podstatně navýšili výstupy na sociálních sítích, jsme na počátku komunikační revoluce, která se bude posouvat. Sociální sítě budou v čím dál tím větší míře nabývat na významu, každý má totiž možnost zvolit si vlastní způsob komunikace. Univerzální televize začne pomalu ztrácet na významu, lidi se nebudou chtít dívat na něco, co je nezajímá.“

Šéf Buggyry zároveň odmítá nálepku nepřítele České televize. „Přijde mi to z pozice týmu, který v minulosti investoval nemálo peněz a energie do toho, aby se Rally Dakar vůbec objevila na obrazovce ČT, docela komické. Rozdíl je v tom, že Buggyra žije v roce 2022 a hledí do budoucnosti, zatímco motoristická část redakce sportu se posunula dejme tomu do roku 1953. Nemám problém s informovaností ve smyslu: padni, komu padni, ale vadí mi, když někdo, kdo v životě na Dakaru nebyl a je propojený za pár kornoutů zmrzliny s některými týmy, upravuje realitu k obrazu svému. Nic proti někomu, kdo byl na Dakaru před patnácti lety, ale svět žije přítomností, nikoli informacemi, získanými z doslechu.“

Martin Koloc má i recept, jak situaci vyřešit. „Stačí se podívat, jak televizní zpravodajství pojalo A. S. O. Dakar je světové kolbiště plné příběhů s velkou hloubkou. O vítězích, poražených, nikoli slepování, absenci kreativity a snaze vyhovět těm údajně správným. Tak si veřejnoprávní médium opravdu nepředstavuji.“

Jdeme vlastní cestou

A co říká fanouškům? Martin Koloc děkuje všem, zároveň však neskrývá, že nedělí příznivce na české a zbytek světa. „Jasně, jsou pro nás strašně důležití. Fandí nám lidi, které znám od doby, kdy jsem začal závodit. Moc si toho vážím, ale nesdílím názor, že musím fandit někomu jenom proto, že je Čech a pokud se něco nepovede, což je v našem sportu běžné, udělám zlosyna. Fanouškovství nevidím jako věc bezmezné lásky a nenávisti. Takže, mám fanoušky rád, ale žádnému z nich nic nedlužíme. Jdeme svojí cestou, pokud ji někdo chce akceptovat, je to skvělé, pokud ne, nemám s tím žádný problém.“

Tým pak bude v čím dál tím větší míře komunikovat v angličtině. V současné době pracuje pro Buggyru cca 500 lidí rozesetých po celém světě, přičemž pouze 10 % - 15 % hovoří česky. „Angličtina je hlavním jazykem motoristického sportu. Máme základny v SAE, Saúdské Arábii, Číně a Francii. Na druhou stranu, i v Česku nám roste nová generace fanoušků, pro které je angličtina základním předpokladem úspěchu v dalším životě.“

Navigátor nad zlato

Zvláštní pozornost věnoval Martin Koloc Ignacio Casalemu, který už v neděli vyrazil do etapy bez ambicí uspět v konečném pořadí. „Absolutní profesionál, vzácný člověk, můj kamarád. Pojede na velké riziko, zároveň bude testovat komponenty na rok 2023. Vlastně je na tom stejně jako Quintero. Skvěle pracuje i Šiky a Alvaro Leon. Ostatně, profesionální navigátoři jsou dnes mnohem méně dostupným zbožím než piloti. Jejich práce totiž není ani zdaleka jen o čtení z mapy, ale o psychologickém vedení jezdce, specifické komunikaci, ohromných ztrátách a ziscích. Zatímco dobrý navigátor odhadne nebezpečí s přesností na 100 metrů, profesionálovi, jakým je Alvaro, stačí deset metrů.“

