Na Kubánské náměstí v Praze se vrátí farmářské trhy, o náplavce se zatím jedná

Výdejní místo na Heřmaňáku bude sloužit pro výdej předem objednaných potravin. U trhů na náplavce zatím jasno není. Informoval o tom mluvčí Prahy 10 Jan Hamrník.

Přísné podmínky

Pořádání farmářských trhů vláda omezila přísnějšími podmínkami na konci října poté, co se objevily fotografie velkého množství lidí nakupujících na pražské náplavce na Rašínově nábřeží. Na základě omezení musí z trhů zmizet všechno občerstvení na místě, omezen byl i sortiment. Na trhu nesmí být více než 20 lidí na 400 metrů čtverečních.

Zkušební provoz

Trhy na Kubánském náměstí se podle předsedy spolku Archetyp Jiřího Sedláčka budou konat v úterý v běžném čase od 9:00 do 18:00. Půjde o zkušební provoz, provozovatel spolu s městskou částí poté akci vyhodnotí a rozhodnou o dalším postupu. Pro dodržení požadavků bude na trhy jediný vchod, aby měli pořadatelé možnost regulovat počet lidí mezi stánky. Konání akce bylo podle Hamrníka konzultováno s městskou i státní policií, která pomůže řešit případné potíže.

Zatím bez sobot

Pokud akce bude bez problémů, mohla by se podle Sedláčka konat dvakrát v týdnu. „V ideálním případě by se prozatím konaly v úterý a ve čtvrtek. Soboty zatím vynecháme, ale pokud se ukáže, že to společně s návštěvníky tržiště zvládneme, můžeme se k nim následně vrátit,“ uvedl.

Objednat a vyzvednout

Spolek také v sobotu otevře výdejní místo na Řezáčově náměstí, kde si lidé budou moci vyzvednout potraviny objednané předem na internetu. Naopak v případě trhů na náplavce zatím není jasné, zda se do konce roku vrátí. Po zpřísnění opatření provozovatel ohlásil, že tam není logisticky možné nové podmínky splnit.

Jak to bude s náplavkou?

Nyní Sedláček sdělil, že spolek se pokouší přijít s takovým modelem, který by to přeci jen umožnil. Ten potom předloží magistrátu a městské firmě Trade Centre Praha, která pro metropoli náplavky spravuje a má na starosti jejich pronájmy. Radní města pro majetek Jan Chabr (TOP 09) ČTK řekl, že pokud magistrát návrh obdrží, předloží ho pražským hygienikům a zařídí se podle jejich doporučení.

Někde se trhy konají stále

I přes zpřísněná vládní opatření se v Praze na řadě míst farmářské trhy stále konají. To je případ stánků na náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech nebo na Sofijském náměstí v Modřanech. Zrušené jsou naopak například trhy na Vítězném náměstí v Praze 6.

