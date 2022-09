Nebožáci na Václaváku mají konečně pocit, že je má někdo rád. Přitom jsou jen nástrojem kolaborantů

Organizátoři demonstrací na minulé akci slibovali, že pokud vláda Petra Fily nesplní jejich požadavky, začnou nátlakové akce. Nestalo se. Potřeba další dostaveníčka na Václaváku je pochopitelná. Dezinformace a názory, ze kterých se chce i průměrně inteligentnímu člověku zvracet, snad ani není možné šířit jinde, než mezi "svými".

Popravdě, demonstrantů je jednomu vlastně líto. Zklamáni životem, pravděpodobně jen málo úspěšní lidé, kteří konečně našli smysl, proč jsou na světě. Je jim úplně jedno, že šíří hlouposti a nahrávají do karet filutům, kteří z nich stejně chtějí vyždímat to málo, co jim ještě zbylo. Budiž jim to přáno, snad alespoň na chvíli získají pocit, že jsou důležití a někdo je potřebuje.

Dluží miliony, chce k Rusku

Podle informací zveřejněných na oficiálních stránkách akce svolal demonstraci Ladislav Vrábel. Ten na svém facebookovém profilu před pár dny oslavoval možné připojení Doněcka a Luhanska k Rusku a oháněl se tím, že si to přeje 97 obyvatel. Tenhle chlapík navíc podle informací Aktuálně.cz dluží tři miliony korun a je v insolvenci. Server tvrdí, že po předcházející demonstraci musel policii vysvětlovat, kam se poděly peníze, které mu jako podporu zmíněné akce poslali příznivci.

A aby toho nebylo málo, podle týdeníku Hrot se nedávno prezentoval ve vysílání srbské odnože televize Sputnik, která šíří propagandistické bludy Putinova režimu. V tomto médiu přímo vyzval, aby se Česká republika více orientovala na Rusko. Podle něj je to nutné, aby si země zajistila levný plyn, požaduje také vojenskou neutralitu.

Neuvědomují si, za koho kopou

Organizátoři demonstrací jsou napojeni na Rusko, to našemu webu potvrdil i politolog Jan Charvát. „Část lidí na Václaváku si nejspíš vůbec neuvědomilo, kdo stojí na pódiu a kdo akci organizuje,“ doplnil odborník. Faktem je, že vláda Petra Fialy nasekala spoustu chyb, jen těžko zvládá komunikace, nedokáže věci vysvětlovat tak, aby ji pochopili úplně všichni.

To ale neznamená, že by se měla podřizovat několika dezolátm a pouličním křiklounům. Protože zdaleka ne všechny na Václaváku lze takto nazývat a už vůbec ne zrádci či kolaboranty. Ovšem už Nšo-či zraněnému Old Shatterhandovi říkala: „Kdo nezabrání křivdě je stejně viněn jako ten, kdo ji spáchal. To je zákon Apačů.“ Kdo je dnes na Václaváku, slouží zlu, bohužel. Apačové by je bez milosti umučili u mučednických kůlů.

