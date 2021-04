Nejděsivější místo v Praze má naději na záchranu. Bohnický hřbitov bláznů má nového správce

Bohnický ústavní hřbitov, který je lidem více známý jako "hřbitov bláznů", se dostává do správy městské části Prahy 8. Byl několik let nechán napospas vandalům jako nepotřebný majetek, který původně patřil ministerstvu zdravotnictví.

„Moc všem děkuji za podporu a pomoc. Jakmile to půjde, určitě obnovím komentované prohlídky a pustíme se do úklidu. Někdy i Don Quijote vyhraje boj s větrnými mlýny,“ neskrývá svou radost ze změny správcovství místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek, který zde osobně za necelých deset let provedl v rámci komentovaných prohlídek více než 5 600 návštěvníků. „Třicet let hřbitov nikoho nezajímal a teď se lidé hlavně ptají, jak budeme údržbu financovat. Paradoxně jsem téměř šest let všechno financoval sám jako dobrovolník," vysvětluje Jiří Vítek.

„Jde nám hlavně o zachování zdejšího specifického genia loci. Neplánujeme nákladné změny, nechceme místo narušit. Vše je ještě čerstvé a plánujeme udělat projekt. Výhodou je, že oblast není památkově chráněna, tak by to nemělo být komplikované a na dlouho," pokračuje Vítek.

Co bude nového?

Bohnický hřbitov byl dokončen a vysvěcen 12. září 1909 jako součást Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Ročně se zde pohřbívalo asi 80 pacientů v léčebně zemřelých, celkem je zde pochováno více než čtyři tisíce osob. V roce 1916 podlehli epidemii tyfu i mnozí italští pacienti, kteří sem byli evakuováni z italských ústavů před postupující válečnou vřavou. Od sedmdesátých let dvacátého století se na hřbitově již nepohřbívalo a místo postupně chátralo.

Sám místostarosta Jiří Vítek je s tímto hřbitovem spojen více než kdokoli jiný v Praze. Od roku 2013 se o místo začal starat jako dobrovolník. Jen během prvního roku z opuštěného areálu odnesl 30 tun odpadu, od ledniček až po stavební materiál. Na otázku, zda se zde v minulosti konaly pověstné satanistické rituály, odpovídá: „V záznamech z minulého režimu je dohledatelné, že tam probíhaly zátahy na různé podobné rituály. Dnes je to spíše místo pro vandaly, youtubery, kteří se zde snaží natočit senzaci," vysvětluje Vitík. Co tedy bude hlavním úkolem Prahy 8, která za několik měsíců oficiálně dostane proslulý hřbitov do péče?

„Není třeba měnit něco, co návštěvníky tolik láká, tedy to kouzlo neplynoucího času. Jen je třeba zabránit hrozícímu zřícení dominanty hřbitova - kapličce s márnicí. A také opravit mohylu věnovanou vojákům zemřelým ve světové válce,“ dodává pro Čtidoma.cz místostarosta Jiří Vítek.

