Nemáme na kvalitní jídlo, děti budou o prázdninách doma. Stát po pandemii pomáhá velmi chabě, říkají matky samoživitelky

Samoživitelka Lenka se dětem vždycky snažila dopřát hezké prázdniny. „Většinou se mi podařilo našetřit dostatek peněz, abychom jeli například do Chorvatska nebo alespoň někam po Čechách. Kvůli koronaviru jsem však přišla o dvě brigády, které byly pro náš rodinný rozpočet nesmírně důležité, vzhledem k tomu, že bývalý partner na děti odmítá platit výživné. Letos proto nejedeme nikam. Děti budou léto trávit doma a já se pokusím znovu se postavit na nohy a našetřit dostatek peněz na další náročné období – nový školní rok,“ vypráví maminka.

Nedostatek financí, který je způsobený neplacením výživného a nyní také často ztrátou brigád, o které rodiče samoživitelé v době koronavirové přišli, je nejčastějším důvodem, proč s dětmi v létě zůstávají doma. Na tom se podle průzkumu programu VašeVýživné.cz shodla více jak polovina dotázaných rodičů. Téměř 45 % z nich by proto ocenilo efektivnější vymáhání výživného ze strany státu, aby se jejich finanční situace zlepšila. A 25 % rodičů samoživitelů by si přálo alespoň příspěvek na letní tábory.

Dětem se program nemění ani ve školním roce, ani o prázdninách

Vzhledem k online výuce ve školním roce se celkem většina rodičů shoduje na tom, že se pro děti prakticky v létě nebude nic měnit. Změnu v režimu pociťuje téměř třetina z nich.

„Byla jsem neustále s dcerou doma a snažila se, aby nezanedbala školní povinnosti. To však mělo dopad na můj příjem, který se velmi snížil. V létě budu mít snad čas opět vzít směny navíc a znovu něco našetřit. Bohužel se však dcera bude muset zabavit sama doma anebo s kamarády z okolí,“ přiznává maminka Klára.

Rodiče tak musí hledat alternativní program a snaží se dětem vynahradit skutečnost, že na "jejich" prázdniny nebudou mít peníze. Nejčastější alternativou budou jednodenní výlety po okolí, což plánue i Klára. „Případně odpolední program po pracovní době.“

Šetření na kvalitních potravinách

Kromě toho, že se samoživitelé snaží šetřit na dovolených, uchylují se ke kupovaní levných potravin, ale hlavně šetření na kvalitních a zdravých produktech, jako je například ovoce a zelenina.

„V době pandemie jsem si musela půjčit peníze. Stát možná někomu pomáhá, ale v mém případě je pomoc pomalá a nedostatečná,“ tvrdí samoživitelka Karla. Podle ní by bylo fajn dostávat třeba potravinové balíčky či příspěvky na bydlení nebo léky. „Pomoc ale potřebujeme hned. Všichni víme, jak je to třeba s vyplácením peněz zdravotníkům. Vázne to, navíc stát dělá všechno pro to, aby nemusel platit všem přesto, že jim to slíbil.”

Kde hledat pomoc?

Rodiče v nouzi dnes mohou využít pomoc státu, která již existuje. Je to určitě lepší, než čekat na vyplácení nebo dokonce teprve vyhlášení "záchranných" programů. Jde zejména o dávky sociální pomoci, případně je možné požádat o pomoc některou z neziskových organizací. Tam je možná získat jak materiální, tak i psychickou pomoc.

