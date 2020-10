Nová nařízení ohledně koronaviru: Uzavírají se bary, kluby a restaurace. Také první stupně základních škol

Distanční výuka i pro první stupeň

Od středy do 1. listopadu budou kvůli koronavirové epidemii uzavřeny školy včetně prvního stupně základních, přejdou na distanční výuku. To by mělo včetně prázdnin mělo trvat do 2. listopadu. Ministr Prymula se vyjádřil, že toto datum musí být pro první stupně konečné, pak se prý určitě do škol vrátí. Mateřských škol se opatření netýká.

Přitom teprve ode dneška bylo účinné opatření, na základě kterého se na druhém stupni základních škol učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se měli žáci střídat.

Na výuku on-line už dnes přešly vysoké a střední školy v celé ČR, dosud v některých regionech fungovaly normálně. Na prvním stupni dosud byla prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

Restaurace a bary také uzavřeny

Restaurace, bary a kluby budou muset být od středy do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, úplně uzavřeny. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Teprve od pátku přitom musejí restaurace zavírat ve 20:00. U stolů mohou sedět nanejvýš čtyři lidé, vedle toho musí být mezi sedícími odstup 1,5 metru. V jídelnách v obchodních centrech mohou být u stolu jen dva lidé.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák přitom dnes po zasedání tripartity uvedl, že premiér Andrej Babiš i ministr Prymula ubezpečili, že k úplnému zavření restaurací nedojde.

Zakázáno pití alkoholu na veřejných místech

Na veřejně přístupných místech bude zakázáno pití alkoholu. Opatření má platit od půlnoci 14. října do 3. listopadu, kdy má skončit vládou vyhlášený nouzový stav.

Zatímco většina opatření, o nichž dnes vláda rozhodovala, platila už během jarní vlny epidemie, zákaz pití alkoholu na veřejnosti k nim nepatřil.

Sdružování osob

Od středy se také omezuje množství sdružovaných osob. Nově jich může být jen šest.

Sociální služby omezí provoz

Sociální služby omezí svůj provoz. Poskytovat se bude jen nezbytná péče. Do zařízení, kde bude chybět personál, nastoupí studenti sociálních oborů středních, vyšších odborných a vysokých škol. V domovech pro seniory či pacienty s demencemi se zavede zákaz vycházení. Klienti, za nimiž pečovatelé docházejí domů, budou muset mít roušku, respirátor či jinou ochranu nosu a úst. Rozhodla o tom vláda.

Podle ministerstva se budou poskytovat v nouzovém stavu služby "v nezbytné míře" pro zajištění ochrany života a zdraví. Provádět by se měly základní činnosti, tedy pomoc s hygienou či při jídle. Nakažených klientů a pracovníků v sociálních službách postupně přibývá.

Výpadky personálu

Při výpadku personálu by měli do domovů či klokánků a podobných zařízení nastoupit studenti sociálních oborů posledních dvou ročníků středních škol či vysokoškoláci a studenti vyšších odborných škol. Ty by měly vytvořit jejich seznamy a poslat je hejtmanům a v Praze primátorovi, kteří budou příkazy k nástupu podle požadavků domovů vydávat.

Klienti, za nimiž pracovníci docházejí domů, budou muset mít roušku, respirátor či jinou ochranu nosu a úst. Musí také nahlásit, kdyby se nakazili či skončili v karanténě. Oznámit to musí i o svých blízkých.

