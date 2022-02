Roden investoval desítky milionů do nejistého byznysu. Sladké kuličky mu pomáhají sklízet Filipínci

Ve svém hereckém portfoliu má Karel Roden desítky divadelních i filmových rolí. Objevil se i v několika amerických kasovních trhácích a žil se dvěma slavnými kolegyněmi. Ivanu Chýlkovou a Janu Krausovou vystřídala před 11 lety Laura Čekanová, s níž se v létě 2020 oženil a je matkou jeho dvou dětí Sofie a Karla. Změna poměrů v životě soukromém šla u Rodena ruku v ruce i s prioritami v životě profesním. Koupil zámek ve Skrýšově, ten prochází rozsáhlou rekonstrukcí a herec na místě dvakrát ročně pořádá jazzové večery. A nedaleko zámku vybudoval také prosperující farmu.

Jazz u Rodena

Původně choval Karel Roden na farmě koně, býčky a kamerunské ovce, před třemi lety se pustil do nejistého byznysu, který mu ovšem dával smysl. Jak uvedl pro web forbes.cz, borůvky jej zaujaly tím, že je lze pěstovat i v našich podnebných podmínkách a jsou nealergenní. S jejich produkcí navíc nemají farmáři v Česku příliš mnoho zkušeností, a tak mu to přišlo zajímavé. „To moje hospodářství nemá zase tolik hektarů, abych dělal třeba pšenici,“ uvedl v rozhovoru herec, který na svém šesti hektarovém pozemku obhospodařuje na 25 tisíc keříků.

Ach ty jarní mrazíky

Produkce borůvek samozřejmě není nijak jednoduchá, a skvělá sklizeň není zaručená. „Je to o hodně složitější, než jsem si myslel. Děláte chyby, a když jí uděláte, tak jí uděláte ve velkém,“ uvedl Roden pro ekonews.cz, kde se o svém farmaření rozpovídal obsáhleji. V loňském roce sklidil něco málo přes 20 tun plodů, přesto to ke spokojenosti majitel farmy úplně nevedlo. Téměř polovina produkce mu totiž na jaře pomrzla, a tak ani nemohl nabídnout prodej přímo na statku. Musel totiž naplnit kvóty, které má domluvené s online prodejcem potravin.

Vysmátí Filipínci

Přesto Rodenovo farmaření vzkvétá a pokud nedojde na nějaké kruté zásahy přírody, měly by se mu začít investice začít vracet. A že byly v řádu mnoha milionů je jasné už z jeho popisu, jak se jeho borůvky rodí pod sofistikovaným systémem. „Ti, kteří je mají déle, začínali přirozenou cestou, od jednoho hektaru, pak přidali další. My jsme začali rovnou s poměrně vyspělou technologií, co tady teď máme. Je to velké, pod fóliemi, závlahy jsou sofistikované, sami si namíchají výživu a pouští ji tam, jak je potřeba.“ Samy se ovšem fialové plody nenasbírají ani nevytřídí, a je tedy třeba každoročně najímat spolehlivé a šikovné brigádníky. „Ale potřebuji tady mít někoho nastálo, brigádník je nestabilní. Mám čtyři Filipínce, jeden se teď vrátil domů, ale zase přijde. Za ně jsem rád, usmívají se stále. Oni se pořád usmívají a jsou hrozně milí. Ale přitom nejsou splachovací, oni se usmívají, i když jsou naštvaní. Musíte se v tom zorientovat, jsou hrozně slušní. Kromě nich máme ještě agronoma a vedoucího přes technické věci. Ti dávají farmě ze sebe hodně, jsem moc rád, že je mám...“ dodává ke svému podnikání herec Karel Roden, kterému snad letos bude jarní počasí více přát a ranní mrazíky se jeho farmě vyhnou.

