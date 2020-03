Omezení pohybu platí až do 1. dubna, pomáhat se bude firmám, OSVČ i zaměstnancům

Vláda schválila kurzarbeit pro firmy, na něž dopadla omezení kvůli koronaviru. Stát jim přispěje na mzdy. Živnostníci by nemuseli půl roku platit zálohy na sociální pojištění. Kvůli boji proti ekonomickým dopadům šíření koronaviru vláda schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard Kč. Omezení volného pohybu osob v ČR prodloužila do 1. dubna.

Původní zákaz s výjimkou cest do práce či za rodinou platil do úterý. Prodloužen byl také zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Uzavřené zůstanou nadále restaurace. Zpřísněny budou podmínky pro pendlery.

Stát by měl dát kompenzace

Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivir, který připravilo ministerstvo práce. Náhrady pro lidi v karanténě a příspěvek na mzdy v zavřených provozech schválila vláda už minulý týden, teď přijala tři zbývající podpory. Pokud firma nemůže přidělovat práci lidem, protože minimálně 30 procent jejich kolegů je v karanténě či na ošetřovném, měl by stát uhradit 80 procent plného výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů dostává pracovník aspoň 80 procent svého příjmu. Stát by měl uhradit 50 procent. Polovinu by měl platit i při výpadku produkce kvůli poklesu poptávky, kdy zaměstnanec pobírá minimálně 60 procent výdělku.

Vláda schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Novela zákona o státním rozpočtu podle úřadu reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a u výdajů vytváří prostor pro vyšší výdaje k zajištění zdraví obyvatelstva, k zachování vysoké zaměstnanosti a omezení negativních dopadů na ekonomiku a sociální oblast. Novelu by měla projednat Sněmovna na úterním mimořádném zasedání.

Podle Maláčové se nyní stanoví přesná pravidla. Program se vyhlásí 1. dubna. Zatím platí pro březen, pak bude ale pokračovat, dodala ministryně. Vláda podle ní ve středu projedná ale ještě "pozitivní motivační bonus" pro firmy, které dál přes nynější překážky plně fungují. Jak by měla tato podpora vypadat, neupřesnila.

Odpuštění minimálních záloh OSVČ

Vláda schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům, a to na půl roku od března do srpna. Potvrdil to vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Návrhy zákonů by měla v úterý projednat Sněmovna. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí letos 2 544 korun a na zdravotní pojištění 2 352 korun. "Definitivně bude odpuštěno zhruba 30 000 korun," uvedl Havlíček.

Minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění činí měsíčně 4 896 korun, za šest měsíců je to 29 376 korun. Opatření má zmírnit negativní dopady koronavirové krize na drobné podnikatele. Česká správa sociálního zabezpečení na konci loňska evidovala 705 627 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které měly podnikání jako hlavní činnost a musely hradit zálohy na důchodové pojištění. Podle ministerstva práce minimální platby posílají asi tři pětiny z nich.

Zase jiný čas pro seniory

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08:00 do 10:00. Omezení pro ostatní nakupující se tak posune na pozdější dobu o hodinu. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení, které vyhlásil kabinet původně od minulého čtvrtka, platit nebude vůbec.

Kabinet otevírací dobu upravil už podruhé. Havlíček novinářům řekl, že obchody do 500 metrů čtverečních už mít žádná omezení nebudou. Změna cílí především na malé obchody v obcích, kde třeba další nejsou.

Vláda opět zpřísnila podmínky pro zajíždění za hranice za prací. Pokud chtějí pendleři nadále pracovat v zahraničí, mají si tam zajistit ubytování. Vláda to doporučuje na tři týdny. Po návratu budou pendleři muset počítat se čtrnáctidenní karanténou.

Omezení pohybu stále platí

Omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, prodloužila vláda do středy 1. dubna. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že do stejného data ministři prodloužili všechna dříve přijatá opatření. Původní zákaz platil od pondělí 16. března do úterý 24. března do 06:00.

Opatření se od počátku nevztahuje například na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou a sousedskou pomoc.

Česko bylo před týdnem po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila kvůli koronaviru k omezení pohybu obyvatel. Opatření o několik dní později doplnil zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Povinnost nosit mimo bydliště respirátor, roušku, ústenku, šátek nebo šálu schválila vláda ve středu.

