Omicron si s očkováním snadno poradí, lidstvo paradoxně možná zachrání. Novou variantu covidu prozradí tyto symptomy

Nová mutace viru byla poprvé zaznamenána v Jižní Africe, cestující ji přenesli do Honkongu i dalších zemí. Podezření je i v České republice. Podle vyjádření expertů je ale možné, že omikron bude pro lidstvo v podstatě záchrana a mohl by nemoc "posunout" do stadia běžné infekce. Sice se přenáší rychleji než delta, ale je mnohem méně nebezpečný. Tak se to zatím jeví, jasno bude za dva týdny.

„Pokud se prokáže, že omikron způsobuje mírnější formu onemocnění, byl by to předčasný dárek k Vánocům,“ napsal na Twitteru možný příští spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach.

Es wäre wirklich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, wenn Omicron leichter verliefe. Bei so vielen Mutationen wäre es aber denkbar. Aber Vorsicht: was dagegen spricht: in SA sind nur 6% Ü65 alt. Deutschland ältestes Land Europa mit vielen chronisch Kranken https://t.co/EewQlbLb3N — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 28, 2021

Nová varianta je prozatím nazvána jako Omicron (B.1.1.529). Experti varují, že kvůli velkému počtu nových mutací koronaviru je možné, že proti nim aktuální složení vakcín imunitu nevytváří. Farmaceutické společnosti zkrátka nestačí dostatečně rychle reagovat. Tyto informace zazněly minulý týden na zvláštním zasedání Světové zdravotnické organizace (WHO).

V jakém případě sledovat příznaky

Je tedy naprosto nezbytné pozorně sledovat, jestli se u vás neprojevují příznaky covidu, i pokud jste plně vakcinovaní nebo jste nemoc prodělali.

Rysy, které jsou specifické přímo pro novou variantu covidu, označovanou také jako "varianta zájmu", se ještě zkoumají. Je ale známo, jaké příznaky varianty omicron se projevují u plně očkovaných pacientů.

Symptomy zahrnují především:

kýchání

kašel

Pokud se u vás objeví nadměrné kýchání nebo kašel, měli byste si udělat covidový test, i pokud jste očkovaní nebo pokud jste onemocnění prodělali. Je totiž možné, že jste i přesto infikovaní novou variantou koronaviru.

Vakcíny budou hotové až za několik týdnů

Farmaceutické společnosti se nyní snaží vakcíny vyladit tak, aby byly schopné u nás vytvořit imunitu i proti novým mutacím covidu. K tomuto závazku se přihlásilo již několik farmaceutických společností.

První nové vakcíny můžeme čekat během několika příštích týdnů. Jedna z předních farmaceutických společností Novavax již zahájila výrobu nové vakcíny, která je založena na genetické sekvenci varianty Omicron

„Připravená k testování a následně i k výrobě bude za několik příštích týdnů,“ okomentoval pokrok společnosti jejich tiskový mluvčí. Společnost Moderna se těmto situacím snaží předcházet pomocí nové strategie, na kterou přešla na začátku letošního roku. Jedná se o komplexní strategii, která dokáže do určité míry předpovědět, jaké nové "varianty zájmu" v nejbližší době vzniknou.

Zdroj: Express, Twitter

KAM DÁL: Jak překonat vedlejší účinky vakcíny proti covidu? Je to překvapivě jednoduché.