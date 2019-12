Osm let od smrti Václava Havla. Pamětní deska připomíná jeho rodný dům

Pamětní deska na pražském Rašínově nábřeží připomíná místo, kde přes 40 let žil první porevoluční prezident Václav Havel. Praha 2 ji nechala umístit na dům, kde Havel prožil podstatnou část svého života včetně dětství.

Václav Havel by se dnes asi hodně divil, co se v naší zemi děje

Dnešního odhalení v den osmého výročí od Havlovy smrti se zúčastnil i jeho bratr Ivan Havel, který dodnes v domě žije. "Pamětní deska je pěkná, barevně výborně vymyšlená, text má lehce absurdní tón, protože předpokládá, jako kdyby to bylo řečeno v přítomném čase, ale je to vlastně o minulém čase," řekl prezidentův bratr.

Připomínku Havla tvoří pryskyřicová deska, ve které je zakonzervován list papíru s nápisem "zde jsem také žil" a s dovětkem "Václav Havel". Ivan Havel tvrdí, že je deska vytvořena tak, aby vzbudila zvědavost lidí, kteří se k ní budou muset přiblížit, aby si přečetli, kdo na tomto místě žil. Vytvořil ji Petr Hájek se studia Petr Hájek Architekti.

Chyběla mu hospůdka

Podle Ivana Havla jeho bratr z domu na Rašínově nábřeží dvakrát utekl. "Poprvé utekl po svatbě s Olgou v 60. letech do Dejvic. Chyběla mu tam ta hospůdka, co je tady za rohem, tu on miloval," poznamenal. Dodal, že druhý, a už konečný útěk, byl na Pražský hrad.

Iniciativa na zřízení pamětní desky přišla od místostarosty Prahy 2 pro kulturu Jaroslava Šolce (Občané za spokojené bydlení). Při dnešním odhalení poznamenal, že dlouholeté spětí Havla s druhou městskou částí dosud žádný památník nepřipomíná. Radnice podle něj chtěla před časem jeho památku uctít udělením čestného občanství, návrh ale přišel v době, kdy se změnila pravidla, která nově zapověděla jejich posmrtné udílení.

Skromná a jednoduchá

Podle starostky Prahy 2 Jany Černochové (ODS) pamětní deska přesně odpovídá naturelu Havla. "Je velmi skromná, je velmi jednoduchá, je na druhou stranu velmi vtipná, je prostě havlovská," řekla novinářům.

Dramatik, disident a později poslední prezident Československa a první prezident České republiky Václav Havel zemřel před osmi lety ve věku 75 let. Zesnul na své chalupě na Hrádečku. Jeho památku dnes lidé uctili třeba na Jungmannově náměstí, kde ze svíček vytvořili "srdce pro Havla". Na prezidenta přicházeli lidé vzpomínat i na Hrádeček. Současný prezident Miloš Zeman podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka uctil Havlovu památku zasláním věnce na jeho hrob na Vinohradech.