Policie zasahovala v objektu středočeské krajské správy silnic, odnesla si materiály

Policisté, kteří v úterý zasahovali u středočeských silničářů, nikoho nezadrželi ani neobvinili. Řekl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle krajského radního pro dopravu Františka Petrtýla (ANO) si policisté vyžádali materiály, které jim úředníci poskytli.

/KAUZA KSÚS/ „Úkony trestního řízení již byly ukončeny. Nedošlo k zadržení ani obvinění žádné osoby,“uvedl Ibehej. Policisté podle něj případ dál prověřují. Silničáři v minulosti čelili kritice kvůli některým zakázkám. Proč se policie na organizaci zaměřila, není stále jasné. Ibehej dnes opět odkázal na krajské státní zastupitelství, které má vyhrazeno podávání informací.

Policisté byli v Praze a v Říčanech

Ředitel krajské správy a údržby silnic Zdeněk Dvořák potvrdil, že policie v úterý navštívila kanceláře silničářů v Praze a v Říčanech. Co bylo důvodem, ani další okolnosti také nechtěl sdělit. „Jsem vázán mlčenlivostí, byl jsem i podat vysvětlení,“ uvedl.

Zadržen nebyl nikdo

Radní Petrtýl ČTK potvrdil, že nikdo nebyl zadržen, nenazval by to prý ani policejním zásahem. „Bylo to standardní jednání. Policisté přišli a vyžádali si materiály, které dostali. Kraj jim dál poskytuje maximální součinnost,“ dodal. Na údajné nehospodárné chování krajských silničářů dlouhodobě upozorňuje středočeský zastupitel za opoziční ODS Michael Pánek, podle nějž v této organizaci vznikají stamilionové škody. Kvůli podezřením v minulosti už Pánek podal trestní oznámení.

Kraj obvinění odmítá

Petrtýl i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) obvinění odmítají. Petrtýl tvrdí, že správa a údržba silnic je „nejvíce kontrolovanou organizací v širokém dalekém okolí.“ Kraj naopak v minulosti podal trestní oznámení na Pánka kvůli údajně neoprávněné kontrole v sídle silničářů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také nedávno potrestal krajské silničáře pokutou 300 000 korun kvůli rozdělení veřejné zakázky na obnovu vodorovného dopravního značení. Správa a údržba silnic s verdiktem nesouhlasí a připravuje podání správní žaloby, kterou se bude domáhat zrušení rozhodnutí.