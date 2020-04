Praha chce testovat personál domovů pro seniory

Hlavní město a pražští hygienici chtějí příští týden začít plošně testovat personál domovů pro seniory na nový typ koronaviru. Měly by k tomu napomoci laboratoře Akademie věd ČR. Vedení magistrátu by rádo testovalo i klienty domovů, ale na to zatím není dostatek kapacit. Dosud se plošné testy prováděly jen v domovech, kde už se nákaza potvrdila.