Praha už vykupuje pozemky pro nové metro "D". Cenu přes dvaatřicet milionů stanovili dohodou

Kupovaný pozemek je nedaleko ulice Pramenná v místě, kde je v plánována stanice Depo Písnice. Pro samotnou stavbu potřebuje DPP zhruba dvě třetiny pozemku. Zbylou část pozemku využije při výstavbě. Na pozemku byly původně nelegálně postavené haly. Vlastník je loni nechal odstranit.

Cenu určili odhodou

Znalecký posudek, který si nechalo vypracovat město, stanovil cenu pozemku na 29,69 milionu korun. Na tuto částku vlastník nepřistoupil. Na vyšší cenu město přistoupí, neboť pozemek potřebuje, navíc při případném vyvlastňování by mohla být cena vyšší, než částka, na které se domluvilo s majitelem.

Složitá jednání s vlastníky pozemků

Magistrát a DPP se v minulosti potýkaly s problémy při výkupu pozemků. Například v Krči se nemohly domluvit s vlastníky. K dohodě nakonec došlo v loňském roce. Kvůli výkupům minulé vedení Prahy i DPP zvažovala založení společného podniku s Pentou. Od záměru nynější vedení města ustoupilo.

Peníze a zase peníze...

Loni byl zahájen geologický průzkum výstavby trasy. Do stavby metra D z Pankráce do Písnice vložila Praha loni 366 milionů korun. Letos by mělo být investováno 1,44 miliardy korun.

V první fázi vznikne trasa mezi Pankrácí a Novými Dvory a pokračovat bude do Depa Písnice. Budou na ní jezdit vlaky bez řidiče. V budoucnu má vzniknout úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo v minulosti náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa D zamířit na Žižkov a dále do Vysočan.