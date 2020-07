Praha v létě vypíše zakázku na rekonstrukci Libeňského mostu

Libeňský most se dočká rekonstrukce v roce 2022

„Z předběžných výsledků během zatěžovací zkoušky můžeme říct, že je most ve výborné kondici. Na přelomu srpna a září bychom rádi vypsali veřejnou zakázku na jeho citlivou rekonstrukci,“ uvedl Scheinherr. Zatěžovací zkoušky samotného mostu přes Vltavu město nechalo udělat v březnu.

Testy dopadly dobře

Pozitivní výsledek zkoušky byl podle Scheinherra jasný již v sobotu ráno. „Celou noc jsem netrpělivě sledoval měření, když byl postupně zatěžován jediný oblouk až 400 tunami... Po 92 letech, kdy neprošel žádnou rekonstrukcí, se jeho konstrukce chová v podstatě jako v den otevření,“ uvedl v sobotu ráno po skončení testů na svém facebookovém profilu.

Most bude zachráněn

Libeňský most z roku 1928, tvořený mostem přes řeku a zmíněným inundačním mostem, je ale celkově ve špatném stavu. V minulosti se vedly spory o tom, jestli jej opravit, nebo zbourat a postavit nový. Scheinherr se před svým vstupem do politiky angažoval v protestech proti jeho zbourání. Současná koalice rozhodla o tom, že most bude opraven.

Rekonstrukce od září 2022

Technická správa komunikací, která se stará mimo jiné i o pražské mosty, již jeden tendr na projekt opravy soumostí vypsala. Loni v září jej však zrušila s odůvodněním, že se do něj přihlásil pouze jeden zájemce, který nesplnil podmínky zadání. Nyní je v plánu vypsání nového tendru, který bude jak na projekt, tak na samotnou stavbu. Rekonstrukce by měla trvat od září 2022 do dubna 2025 a vyjít má na 560 milionů korun.

KAM DÁL: Milouš Jakeš: generální tajemník KSČ, který dopomohl k pádu vlastního režimu. Jméno změnil, myšlení ne