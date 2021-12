Praktičtí lékaři nestíhají, jsou zavaleni byrokracií. Máme řešit covid, ale ministerstvo se s námi nebaví, říká MUDr. Šonka

Počet ordinací, které se do očkování zapojily, narůstá, s čímž roste také počet podaných dávek – příští týden praktici očekávají překročení 100 000 podaných dávek. Stále jsou však přetížení řadou administrativních činností, která jejich činnost brzdí. I proto žádají ministerstvo zdravotnictví o dočasné odložení méně důležitých úkonů, které by jim uvolnilo ruce pro efektivnější boj s pandemií.

Ať nás zbaví zbytečné administrativy

Největší nápor v tuto chvíli v ordinacích praktických lékařů vytváří podávání 3. dávky vakcíny proti covidu. Ta podle nich tvoří zhruba dvě třetiny všech podaných vakcín. Do očkování se dosud zapojilo již 2 800 ordinací praktických lékařů, které v minulém týdnu podaly více než 82 000 dávek.

„Počet zapojených ordinací stabilně narůstá a intenzivně pracujeme na tom, aby se jich zapojilo ještě více. Předpokládáme, že již tento týden praktici budou aplikovat zhruba 100 000 dávek týdně, z toho asi 65 000 posilovacích dávek. To vše ovšem za předpokladu, že se nezhorší epidemie a nebudeme mít více neodkladné práce s pacienty. Nezbytně nutně potřebujeme, aby nás ministerstvo oprostilo od zbytečné administrativy a dalších odložitelných činností. Zatím o to marně žádáme,“ říká Mgr. Jakub Uher, národní koordinátor Sdružení praktických lékařů (SPL) ČR.

Lékaři řeší moc věcí, nemají čas na boj s covidem

Volnou kapacitu na 50 000 očkování denně, kterou avizovali praktici na jaře, nyní v době extrémní zátěže jejich ordinací podle něj rozhodně nemají. „Nacházíme se ve zcela jiné situaci, kdy lékaři řeší veškerou péči o ambulantní pacienty s COVID-19 a ostatními respiračními infekty. Praktici testují, pečují o nemocné pacienty, řeší karantény a izolace, očkují proti chřipce a pneumokokům,“ vysvětluje MUDr. Petr Šonka, předseda SPL ČR.

Praktičtí lékaři podle něj musí plnit i další své povinnosti, jako je posudková činnost. Tu by podle něj nyní bylo rozumné odložit. „I v době covidové epidemie musíme dál vykonávat závodní prohlídky nebo k nim sepisovat výpisy z dokumentace. Také se musíme zabývat činností pro ČSSZ, to znamená řešit obvyklou agendu invalidních důchodů, posuzování závislosti nebo ZTP.“

Podle Šonky se praktici nevyhnou ani vyšetřením k posouzení zdravotní způsobilosti pro řízení motorových vozidel u seniorů nebo pro zbrojní průkazy. „U všech těchto vyšetření nás tlačí lhůty a hrozí sankce za jejich nedodržení. Přitom jsou to činnosti, které nejsou nezbytné a jejich odložení by praktikům uvolnilo kapacity pro péči o nemocné a pro očkování proti COVID-19. Stačilo by k tomu rozhodnutí vlády, které by v nouzovém stavu tyto povinnosti o několik měsíců odložilo, stejně, jako se tomu stalo vloni na podzim a letos na jaře,“ říká MUDr. Petr Šonka.

Zpomaluje nás byrokracie

Maximální nasazení praktických lékařů potvrzuje i MUDr. Jiří Bartoš z Moravské Nové Vsi. „V současné chvíli jsme velmi přetížení, covid a s ním spojená agenda zabírá velkou porci naší činnosti, ošetříme stovky pacientů týdně. Bohužel nás zpomaluje veškerá byrokracie, ať už jsou to žádanky na testy nebo při vypisování neschopenek,“ říká lékař, jehož ordinace se navíc stále vzpamatovává z následků červnového tornáda.

„Na rostoucí zájem o očkování posilující dávky a množství vyžadovaných činností jsme museli reagovat prodloužením ordinačních hodin. Nechceme odkládat běžnou péči jako dispenzární a preventivní prohlídky, navíc u některých chronických pacientů to ani nejde. Musela jsem proto najmout další sestru a budeme možná otvírat i některou sobotu jen na očkování. Tento týden očkujeme cca 60 pacientů, na následující máme objednáno zhruba 100, možná zvládneme i trochu více,“ doplnila MUDr. Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka z Prahy 6.

Zdroj: Sdružení praktických lékařů ČR

KAM DÁL: Ledviny se plní cystami: Začne se zvětšovat břicho, bolet záda a zvyšovat tlak. Kde se nemoc bere, vysvětluje profesor Tesař-