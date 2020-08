Přeměnu náměstí Jana Palacha v Praze komplikují podzemní garáže

Dlouho plánovanou rekonstrukci pražského náměstí Jana Palacha komplikují podzemní garáže, které jsou pod ním. Jak řekl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček, projekt by mohl být připraven do konce tohoto volebního období.

Palachovo náměstí by mělo projít rekonstrukcí

Dlouho plánovanou rekonstrukci pražského náměstí Jana Palacha komplikují podzemní garáže, které jsou pod ním. Jak řekl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček, projekt by mohl být připraven do konce tohoto volebního období.

Chystaná rekonstrukce vychází ze soutěže, kterou město uspořádalo již v roce 2002 a ve které zvítězil návrh architektů Václava Králíčka a Stanislava Makarova.

Složitý projekt

Náměstek řekl, že při přípravě projektu se musí vzít v potaz názor architektů, ale i dopravní řešení náměstí, přes které jezdí tramvaje i auta. „Je to asi nejsložitější projekt veřejného prostranství v Praze,“ uvedl.

Největším problémem jsou podle něj rozsáhlé podzemní garáže. „S vlastníky jednáme, jednáme velmi seriózně, ale je to velmi složité, protože je to zásah do jejich vlastnictví a všechno se musí dohodnout,“ řekl Hlaváček.

Tři etapy rekonstrukce

Dodal, že rekonstrukce bude rozdělena na tři etapy - první zahrnuje samotné náměstí, druhá prostor u řeky a třetí oblast kolem Filozofické fakulty a křižovatky ulic 17. listopadu a Křižovnická včetně tramvajových zastávek. Součástí plánů je například rozšíření chodníků, úprava tramvajových zastávek, vybudování stožáru před Rudolfinem, úpravy promenády u Vltavy nebo výsadba nových stromů.

Tři významné stavby

Při stavbě bude nutné předělat vzduchotechniku, která je nyní uprostřed náměstí, což podle náměstka není vhodné. V důsledku zmíněných komplikací Hlaváček nepředpokládá, že by byl projekt připraven dříve než na konci volebního období, tedy v roce 2022. Nyní podle něj magistrát požádá o potřebná stanoviska, například památkářů, a pokud vše půjde dobře, za rok by mohl požádat o územní rozhodnutí.

Náměstí je poblíž stanice metra Staroměstská a jsou na něm tři významné historické budovy - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Rudolfinum a Vysoká škola umělecko-průmyslová.

KAM DÁL: Nejslavnější nedokončené stavby. Chlouba Barcelony a monumentální nacistické plány.