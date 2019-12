Prezident Zeman se prohlásil za kacíře a přeje lidem bolest

Českou republiku podle prezidenta Miloše Zemana brzdí pomalost soudů, stavebních řízení či výstavby dopravní infrastruktury. Ve vánočním poselství Zeman řekl, že od příslušných ministrů očekává v těchto oblastech zrychlení. Situaci v Česku v dalších ohledech chválil, vyzdvihl například nízkou míru nezaměstnanosti, stabilní ekonomický růst, poměrně nízký státní dluh a růst průměrné mzdy a starobních důchodů.

Pomalý stavební zákon

Nový stavební zákon patří mezi stěžejní legislativní plány vlády premiéra Andreje Babiše. Návrh, k němuž doposud předkládaly úřady připomínky, se setkává s kritikou. Odmítají ho největší města, hasiči, památkáři i ochránci životního prostředí.

Zeman uvedl, že ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou za předpis kritizují někdy právě ti, kdo k pomalosti přispívají. "Chceme-li překonat bytovou krizi, pak zrychlení stavebního řízení je nutnou, i když nikoli jedinou podmínkou," konstatoval.

Justice i doprava

Do slova pomalost by se daly podle Zemana shrnout i další problémy, které chtěl zdůraznit. Neúměrně se podle něj vlečou i známé justiční případy, například kauzy zkrachovalého stavebního projektu H-System nebo stíhání někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové kolem nákupu letounů CASA. "A i když David Rath byl doslova přichycen s úplatkem v ruce, soudní proces s ním trval sedm let. Věřím, že nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová přispěje k tomu, aby se soudní jednání zrychlilo," uvedl.

Zeman apeloval i na to, aby se rychleji stavěly dopravní stavby. "Věřím, že nový ministr dopravy Vladimír Kremlík rovněž přispěje k tomu, aby se například dálnice nepřipravovala 13 let," konstatoval. Opakovaně také kritizoval vysoký počet daňových výjimek. Podle hlavy státu by to zvýšilo příjmy státu o víc než 300 miliard korun.

Prezident podpořil úspěšné starosty

Prezident Miloš Zeman bude podle svého vyjádření příští rok v krajských volbách přát úspěch především starostům, kteří dobře řídí obce a města. Ve svém dnešním poselství se Zeman naopak vyslovil proti tomu, aby místa na kandidátkách obsadili straničtí funkcionáři. V souvislosti s demonstracemi spolku Milion chvilek za odstoupení premiéra Andreje Babiše zopakoval svůj výrok, že předsedové vlád přicházejí jen na základě výsledku voleb.

Demonstrace na Letné

Prezident se dotkl také série demonstrací v Praze. Demonstranti zprvu požadovali především konec ministryně spravedlnosti Marie Benešové, protesty se postupně stočily i k Zemanovi a požadavku na demisi premiéra. "Na to se dá odpovědět velice stručně. V parlamentní demokracii, kterou jsme a budeme, premiéři přicházejí a odcházejí na základě výsledku svobodných voleb. Tečka," uvedl Zeman.

Tématem bylo globální oteplování

Prezident Miloš Zeman v dnešním vánočním poselství uvedl, že se považuje za kacíře debaty o změnách klimatu, ze které se podle jeho názoru stává nové náboženství. V tradičním projevu Zeman řekl, že si není jist, zda rozhodujícím faktorem oteplení planety je činnost člověka. Varoval před tím, aby se pod vlivem opatření na ochranu klimatu nestal z Evropské unie ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel.

Proti zelenému bankovnictví

Zeman doufá, že diskuse v Evropské unii nedospěje k tomu, že se v ní objeví tzv. zelené bankovnictví, které upřednostní ekologická hlediska před ekonomickými. "EU produkuje devět procent světových emisí, těch 91 procent jsou země jako USA, Rusko, Čína, Brazílie, Indie. Mohlo by se teoreticky stát, že průmysl by se přestěhoval za levnější energií do těchto zemí a z EU by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel," uvedl. Prezident se dotkl i studentských stávek za klima, které se po vzoru ze světa konaly o některých pátcích i v České republice. "Nic proti tomu, byl bych pouze rád, kdyby demonstrovali v sobotu a v pátek se učili," řekl Zeman.

Popřál zdraví i bolest

Občanům Zeman popřál kromě štěstí a zdraví také bolest. "Takovou bolest, o které mluvil Tomáš (Garrigue) Masaryk, když řekl, že myšlení bolí. Chtěl bych vám všem popřát, abyste i nadále byli svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikým manipulovat," řekl divákům. Lidé by si měli sami sebe vážit právě proto, že mají vlastní informovaný názor. "Diskuse by měla probíhat mezi různými názorovými skupinami a nikoho bychom z této diskuse neměli předem vylučovat," dodal.