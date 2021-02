Přijímačky na střední školy v době covidu: Vysvědčení ze základky ztrácí na váze, podmínky ke studiu jsou různé

Přihláška na střední školu bez talentové zkoušky musí být podána do 1. března. Ještě na konci ledna ale mnoho škol nemělo o průběhu přijímaček jasno. Většina se nakonec přiklonila k téměř totožným podmínkám přijetí jako v předchozích letech. Zda bude uchazeč přijat do maturitního oboru i bez jednotné přijímací zkoušky, záleží na naplněnosti oboru. Školy to mohou oznámit až týden po odevzdání přihlášek – do 8. března.