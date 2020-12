Primátor Hřib: Pokud projde daňový balíček, hraničí to s finanční likvidací samospráv

O podobě balíčku bude ještě jednat Senát. Letos město navíc kvůli pandemii covid-19 přijde o více než deset miliard korun. „Ten balíček pro nás, v té aktuální podobě, znamená propad v hrubých příjmech 8,5 miliardy. Což je při daňových příjmech asi 56 miliard naprosto zásadní zásah do hospodaření města, bude to mít zásadní dopady, pokud bude v této podobě přijat,“ tvrdil Vyhnánek.

Doprava jezdit nepřestane

Radní schválili návrh rozpočtu Prahy na příští rok. V něm zatím s tímto propadem příjmů nepočítá. „Neobsahuje reflexi daňového balíčku, to nebylo technicky možné, prošel chvilku před tím, než jsme návrh rozpočtu schvalovali,“ řekl Vyhnánek. Vedení města nyní čeká, v jaké podobě bude schválen. Podle toho bude muset případně měnit i rozpočet Prahy.

Podle primátora Zdenka Hřiba podoba daňového balíčku hraničí s finanční likvidací samospráv. Předseda koaličních Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil řekl, že pokud bude schválen v nynější podobě, musí politici zodpovědní za schválení vysvětlit obyvatelům, z čeho budou města platit investice. Podle poslance a předsedy zastupitelů Praha Sobě Jana Čižinského se nakonec snížení daní nemusí v peněženkách lidí vůbec projevit. „Není možné, aby město přestalo svítit a doprava jezdit,“ řekl.

Omezení veřejných služeb

Vedení města schválilo návrh rozpočtu na rok 2021, který počítá s příjmy a výdaji 87,8 miliardy korun, což je mírně více než letos. Návrh musí ještě projednat a schválit v prosinci pražští zastupitelé.

Sněmovna předminulý týden schválila zrušení superhrubé mzdy, zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 procent i zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34 125 korun. To by znamenalo příští rok propad příjmů veřejných rozpočtů zhruba o 130 miliard korun. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že návrh likviduje krajské i obecní rozpočty a do budoucna by vyžadoval omezení veřejných služeb. Návrh na sazbu daně z příjmu 15 procent schválili především poslanci ANO, ODS a SPD. ČSSD vyzvala Senát k úpravě daňového balíčku.

KAM DÁL: Primátor Hřib: Naučil jsem se řadu fíglů. Třeba jak nekontaminovat sám sebe.