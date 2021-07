Princezna Diana by slavila kulatiny. Její synové Harry a Williamem jsou však jako dva kohouti na jednom smetišti

Ve čtvrtek 1. července dojde k slavnostnímu odhalení socha princezny Diany v zahradě Sunken nedaleko Kensingtonského paláce. Bylo to jedno z jejích nejoblíbenějších míst. Socha by měla být jakousi fyzickou reprezentací všeho, co Diana znamenala pro své syny a celý zbytek světa. Všichni, kteří se na ni podívají si tak připomenou, jak byla laskavá, loajální a vždy ochotna pomoci. Autorem je britský sochař Ian Rankin Broadley.

„Naše matka změnila mnoho životů,“ řekli princové ve svém společném prohlášení k této příležitosti. „Doufáme, že všichni, kteří navštíví Kensingtonskou zahradu si na ní a na to jaká byla vzpomenou.“ Ovšem monument nakonec může reprezentovat úplně něco jiného. Tato událost by měla být i oslavou bratrské lásky mezi princi Harrym a Williamem, je tomu ale právě naopak.

„Naše matka slavila své 60. narozeniny. Byla by na vás na všechny ohromě hrdá. Všichni se snažíte žít smysluplný život, plný soucitu a pomoci druhým,“ řekl Harry ve svém pondělním neoficiálním proslovu, když promluvil při obřadu předávání ceny princezny Diany.

Bratrská rivalita nebo kouzlo nechtěného?

Je jen náhoda, že se Harry k slavnostnímu odhalení sochy vyjádřil jako první? V proslovu předběhl svého staršího bratra Williama. Než se William stačil k události vyjádřit, objevil se Harry téměř ve všech světových médiích. Harry se sice vzdal svého místa v kálovské rodině. Vypadá to ale, jako by chtěl dát všem najevo, že tam stále patří. Označuje si Harry své teritorium? Těžko říci.

Jedno je ale jisté. Oba svou matku bezmezně milovali. Potvrdili to v roce 2017 v dokumentu Diana, naše matka: Její život a odkaz. Harry jí nazval „nejlepší máma na světě“ a William k tomu dodal: „Láskou nás zahrnovala víc než dost, o tom není pochyb.“

Zdroj: The Telegraph

