Pro boj s covidem jsou klíčové malé, odolné lahvičky. Nerozbijí se ani po odrazu od země

Právě on je spolutvůrcem skla použitého na výrobu těchto lahviček a o pokusu na schodišti, mu řekl zákazník, který chtěl vyzkoušet, jak jsou odolné. Zaměstnanci nejmenované firmy nejprve zkoušeli rozbít lahvičky při zátěžových testech ve své laboratoři. A když se jim to nepodařilo, vydali se ke schodišti. „To byla nejnáročnější zkouška, jakou dokázali najít,“ dodal Schaut.

Mimořádná bezpečnost

Corning je výrobcem Gorilla Glass, speciálně zesíleného skla používaného k výrobě superodolných displejů chytrých telefonů. Ale tato firma má dlouhou historii a mimo jiné vynalezla ranou verzi kabelu z optických vláken, který se používá pro internetovou komunikaci.

Je také jednou z pouhé hrstky firem, které vyrábějí skleněné lahvičky pro farmaceutický průmysl, kde obaly na léky nebo vakcínu musí splňovat mimořádně vysoké bezpečnostní standardy - včetně nerozbitnosti a odolnosti vůči extrémním teplotám.

Mezi další společnosti v tomto oboru patří německá firma Schott, již založil Friedrich Otto Schott, který v roce 1897 vynalezl borosilikátové sklo. Tento tvrzený materiál se dodnes používá na farmaceutické obaly a podle údajů firmy Schott tři čtvrtiny světových výrobců vakcín proti covidu-19 používají její produkty.

Rychlejší plnění i výroba

Ale firma Corning upoutala pozornost farmaceutického průmyslu odolností svých skleněných lahviček Valor, které byly na trh uvedeny v roce 2017. „Je to v zásadě sklo Gorilla Glass využité pro farmaka,“ řekl analytik firmy Fox Advisors Steven Fox.

Corning uvádí, že její lahvičky ze skla Valor je možné díky jejich odolnosti plnit mnohem rychleji než jiné - což může zvýšit rychlost produkce až o 50 procent. A to může být klíčová vlastnost v roce, kdy svět potřebuje miliardy vakcín v co nejkratším čase.

Rychlejší plnění je možné částečně díky schopnosti lahviček zvládnout vyšší mechanický tlak. Ale usnadňuje ho také skutečnost, že nádobky jsou potažené speciální vrstvou, která snižuje tření, když se jich o sebe stovky otírají na výrobní lince. Místo toho společně kloužou v úhledných skupinkách a je méně pravděpodobné, že by spadly a vyžadovaly zásah lidské ruky.

Jak funguje výrobní proces?

Sklo se vyrábí z křemíku vyskytujícího se v křemičitém písku. Ten se roztaví a smísí se stopovým množstvím dalších látek. V případě skla na lahvičky Valor se přidává hliník, vápník a hořčík, aby se zvýšila síla materiálu.

Během výroby se sklo Valor roztaví, za horka vytvaruje do trubic, které se vychladí, a pak znovu zahřejí, než se z nich formují lahvičky. A další krok pak zahrnuje techniku chemického zesílení podobnou té, která se používá na sklo Gorilla Glass.

Lahvičky jsou navržené nejen tak, aby snesly pád ze schodů, ale jsou pevné i na mikroskopické úrovni. Vědci ve firmě Corning museli vyřešit problém s jevem zvaným delaminace, kdy se mikroskopické částečky skla odlupují z vnitřní strany lahvičky, smísí se s lékem nebo vakcínou, kterou obsahují, mohou s ní potenciálně reagovat a poškodit tak farmaceutický produkt.

Nakonec dostanou lahvičky povrch z polymerů, který snižuje jejich vzájemné tření na výrobních linkách. Absence tření také snižuje vznik mikroskopických částeček skla, když do sebe lahvičky na lince vrážejí - také tento prach by potenciálně mohl kontaminovat farmaceutický produkt uvnitř.

Některé vakcíny vyžadují skladování při teplotách kolem minus 80 stupňů Celsia. Sklo Valor snese teplotu v rozmezí od minus 180 do plus 400 stupňů Celsia. To je velmi důležité, protože při sterilizaci lahvičky ve farmaceutických firmách procházejí teplotou zhruba 350 stupňů Celsia, než se do nich může plnit jejich obsah.

