Prymula jde za Babišem. Bude z něj vládní zmocněnec a profesionální politik

Premiér Andrej Babiš nabídl náměstkovi ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi post vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Svůj návrh musí předseda vlády ještě projednat v pondělí ve vládě s koaličním partnerem. Měla by to však být formalita, odpor ČSSD k návrhům lídra hnutí ANO nebývá příliš účinný.

„Myslím si, že by bylo dobré, aby pan profesor zůstal v rámci státních struktur, aby neodcházel někde do privátu,“ řekl Babiš České televizi. Na otázku, zda Prymula nabídku přijal, premiér uvedl, že je to podle jeho názoru na dobré cestě. „V pondělí to nějak dořešíme.“

Prymula oznámil, že chce funkci náměstka pro zdravotní péči opustit na konci května. Odchod zvažoval už v březnu, k tomu, aby zůstal, ho přesvědčil Babiš po nástupu epidemie koronaviru. Podle premiéra si pak Prymula příliš nesedl s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Ten potvrdil, že si nedokáže představit, že by profesro zůstal jeho náměstkem. Vadí mu prý jeho výroky v médiích a to, že s ním tyto věci neřeší osobně. Podle Prymuly se na ministerstvu bojí jeho popularity.

Babiš si Prymulu pochvaluje

Vojtěch však prý bude rád, pokud Prymula jako epidemiolog a vakcinolog bude s ministerstvem spolupracovat v expertní pozici. „Já s panem profesorem diskutuji o nějaké jeho další roli, v rámci jeho dalšího působení na úřadu vlády. Protože v tom zdravotnictví máme strašně moc projektů, které chci realizovat,“ vysvětlil serveru TN.cz Babiš. Mluví také o "velice dobré komunikaci" s Prymulou. Jeho odchod z ministerstva je podle premiéra "rozhodnutí ministra".

Vojtěchův náměstek po vypuknutí epidemie v Česku řídil Ústřední krizový štáb. Od konce března stojí v čele Centrálního řídícího týmu COVID-19, který má na starosti projekt chytré karantény, kapacity nemocnic, laboratoří či testování nakažených.

Na místo náměstka pro zdravotní péči by ministerstvo muselo vypsat výběrové řízení podle služebního zákona. Prymula dříve řekl, že má dvě podmínky, za jejichž splnění na ministerstvu setrvá, ale neřekl jaké.

