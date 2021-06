Psi jsou schopni detekovat covid lépe než PCR testy

PCR testy nejsou nic proti psům! Čtyřnozí tvorové si totiž podle výsledků experimentů v detekci nemoci covid-19 vedou mnohem lépe. Ovšem zatím se nezdá, že by vás v nemocnici očichával pes a mohli jste si to pak zapsat do covidpasů. Experti jsou zdrženliví, vládní nařízení se zřejmě jen tak měnit nebudou.