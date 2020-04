Ráj přístavišť. Ve Středočeském kraji má být rovnou sedm nových

Ve středních Čechách je ke stavbě připraveno sedm přístavišť. Práce by podle Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC), které bude všechna veřejná přístaviště stavět a následně provozovat, měly začít během letošního září a října.

Mezi připravenými stavbami jsou na Labi přístaviště Mělník, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Nymburk, Poděbrady a Kolín, na Vltavě Davle. Kromě toho v Ústeckém kraji je povolena stavba přístavišť v Děčíně, Ústí nad Labem - Brné, Roudnici a Štětí.

"Tendr na zhotovitele staveb by měl být vypsán do měsíce," uvedl Bukovský. Podle něj je cílem většinu přístavišť uvést do provozu na plavební sezonu 2021, tedy během dubna a května příštího roku.

Připravovaná přístaviště mají obvykle kolmé stání pro deset až dvacet malých plavidel, výjimkou je přístaviště v Kolíně s podélným molem 100 metrů dlouhým, kde bude moci stát pět až deset malých plavidel.

Miliony korun

"Všude bude pro plavidla k dispozici připojení na elektřinu a pitnou vodu. V Brandýse nad Labem, Čelákovicích, Nymburce, Poděbradech a Kolíně bude navíc samostatné plovoucí molo pro osobní lodě charakteru zastávky pro linkovou plavbu," dodal mluvčí.

Investice do každého z přístavišť bude v řádu milionů korun, přesná částka bude jasná až po vyhodnocení tendru. Na zajištění zázemí se budou podílet města, jde například o veřejné toalety. "Podle podmínek každé lokality pak bude město upravovat přístupovou pěší komunikaci k přístavišti, nicméně na řadě míst již dnes je na břehu cyklostezka a téměř žádné úpravy nejsou třeba," doplnil Bukovský.

