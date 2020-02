Rozhoduje se o osudu pražského Železničního mostu. Může dostat i třetí kolej, ale na tahu jsou památkáři

Železniční most nad Vltavu zkrátka patří. Jak bude vypadat za několik let?

Praha bude chtít Železniční most z Podskalí na Smíchov zachovat a opravit a zároveň vedle něj vybudovat kvůli vyšší kapacitě trati novou konstrukci s třetí kolejí. Na diskusi o budoucnosti mostu to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Co však s mostem přesně bude, zatím není jasné. Ministerstvo kultury nyní rozhoduje o možném odejmutí památkové ochrany. Od rozhodnutí se bude odvíjet další osud mostu. Most je dlouhodobě ve špatném stavu.

Dostane Železniční most třetí kolej?

Důležité je podle náměstka brát v potaz jak dopravní, tak technickou, historickou či urbanistickou hodnotu mostu. Ideální cesta je podle něj věnovat energii na rekonstrukci a zároveň vybudovat soudobou jednokolejnou konstrukci, „která bude maximálně subtilní a která by začala vznikat už teď, aby se při omezení provozu mohla převést doprava tam.“ Pokud by k opravě i dostavbě koleje došlo, je prý Praha připravena se na tom finančně podílet.

Most je nyní přetížen

Třetí kolej chce město kvůli nedostatečné kapacitě nynější dvoukolejné trati. Přes most přejede denně přes 21 000 lidí. Denně to je 366 vlaků, kdy nejvíc vlaků je příměstské železnice. Optimální kapacita je podle Lukáše Tittla z Institutu plánování a rozvoje (IPR) 265 vlaků.

Úvahy o nové stanici

Druhým argumentem pro rozšíření je, že to umožní vybudovat novou zastávku na Výtoni. Bohužel každá zastávka snižuje kapacitu trati. Pokud by vznikla, bylo by město postaveno před ještě větší problém než nyní.

Slovo mají památkáři

Ministerstvo kultury nyní rozhoduje o případném sejmutí památkové ochrany. Na základě rozhodnutí pak bude stanoven další postup týkající se mostu. Ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková řekla, že by se tak mělo stát v nejbližších dnech. „Rozhodnutí ale předjímat nelze,“ řekla.

Nejde o první návrh

V minulosti se objevilo několik variant řešení. Mezi nimi byl mimo jiné návrh na zbourání a stavba nového mostu pro vlaky i auta, výstavba repliky nebo návrh vybudovat na současných pilířích novou konstrukci.

Most s historií

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Současný most je tvořen třemi příhradovými nosníky s rozpětím 69,9 metru, široký je 8,1 metru a dlouhý 298,4 metru. Konstrukce je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace.