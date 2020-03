Školy jsou zavřené, rodiče mohou zůstat s dětmi doma. Živnostníci a podnikatelé mají ale smůlu

Vláda po setkání Bezpečnostní rady státu svým rozhodnutím z 10. března zakázala nejen pořádání akcí, při nichž se schází více než stovka lidí, ale také výuku na školách od základních až po vysoké. Zatímco vysokoškoláci se o sebe postarají sami, rodičům, jejichž děti chodí teprve na první stupeň základní školy, přibyly velké starosti. Jak zajistit hlídání dětí? A na co mají v takovém případě nárok?

Podle informací, které poskytla Česká správa sociálního zabezpečení, mají rodiče dětí do 10 let možnost zůstat s dítětem doma a čerpat ošetřovné. Musí ale splnit tu podmínku, že je účastníkem nemocneského pojištění. Pokud by se péče o dítě chtěl ujmout například někdo z prarodičů, má možnost využít stejných podmínek, avšak je nutné, aby žil s dítětem v jedné domácnosti.

9 dnů bude ale málo

Ošetřovné je možné čerpat po dobu devíti dnů, výjimku přitom tvoří samoživitelé, kteří mají nárok až na 16 dnů. Vzhledem mk tomu, že ale nařízení vlády s největší pravděpodobností bude delší než uvedený počet dní (prozatím se hovoří o konci března), nebude tato možnost stačit. Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečnou situaci, mohou rodiče zůstat doma i déle, v práci jsou omluveni, avšak ošetřovné již nečerpají. Pokud jim to jejich pracovní náplň a podmínky dovolí, mohou využít práci z domova.

Speciální formulář

Každá žádost má svůj formulář - a tak je tomu i v případě “žádosti o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)”. Kde jej rodiče získají? Přímo ve škole, kam jejich potomek dochází. Zde by bylo možné polemizovat o tom, proč musí základní školy vydávat potvrzení o svém uzavření ve chvíli, kdy z rozhodnutí vlády ani otevřené být nesmí - nicméně pravidla takto hovoří. Tiskopis pak zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který se postará o další kroky.

Živnostníci a podnikatelé

Problém mají živnostníci a podnikatelé, na které se možnost výplaty ošetřovného nevztahuje. Jak tedy právě oni vyřeší tento problém, je bohužel je jen na nich. V tomto případě se stát o finanční stránku daných rodin nestará, a to bohužel ani v případě, že se v takto složité situaci ocitnou právě rozhodnutím státu.

Dopad na firmy

Obavy z toho, že by se nečekaná absence některých rodičů malých dětí výrazněji dotkla větších firem, se prozatím nepotvrzují. V některých okresech byly na současnou situaci již předem připraveni vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám, kdy si běžně bere dovolenou více rodičů. S výraznějšími problémy se ale zatím nepotýkají ani společnosti, které působí n acelém území republiky, jako jsou například obchodní řetězce.

„Včerejší opatření Bezpečnostní rady státu nemají zásadní dopad na provoz našich prodejen,“ konstatovala například na dotaz redakce mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá. „Našim zaměstnancům s malými dětmi budeme při plánování směn vycházet vstříc i nadále, vše bude záviset na domluvě s přímým nadřízeným. Zaměstnancům proto doporučujeme obrátit se na svého nadřízeného, který rozložení směn v následujících dnech případně upraví tak, aby vyhovovaly potřebám zaměstnance a zároveň neovlivnily chod prodejny,“ doplnila.

Pomoc v nouzi

Může se stát, že se rodiče, kteří zůstanou s dětmi doma, ocitnou v tak zvané mimořádně tíživé finanční situaci. Co dělat v takovém případě? Finanční nouzi je v krajním případě možné řešit žádostí o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Je al třeba doložit příjem všech osob ve společné domácnosti a žádost musí být odůvodněná. V případě, kdy takovému klientovi sociální a majetkové poměry nedovolují situaci jinak vyřešit, Úřad práce přizná mimořádný finanční příspěvek do výše 1000 Kč.

