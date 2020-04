Smíme ven v desti lidech a dokonce i za hranice republiky. Rozsudek pražského městského soudu spustil lavinu změn

Změna je život. A tak se vláda opět rozhodla jinak než před týdnem, dokonce než minulý den. Co se ještě ve středu zdálo jako absolutně nereálné, to se po rozsudku pražského městského soudu najednou objevilo v docela jiném světle. A tak již v pátek můžeme vyjet jen tak na výlet do jiného města a dokonce i za hranice republiky, pokud nás tam sousední stát pustí… A také můžeme do lázní.

Po čtvrtečním zasdání vlády ministr zdravotnictví Vojtěch oznámil změny, na kterých se vláda dohodla. Oproti minulým tvrzením, která zdůvodňovala nemožnost rychlejšího rozvolňování mimořádných opatření, hovořil zcela jinak. Zdá se, že rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zrušil některá mimořádná opatření, vydaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví, rozhýbalo vládní soukolí a mnohé názory byly přehodnoceny. Zvláštností této tiskové konference, která by pro mnohé mohla být povzbudivá, byla ale podivná osamocenost jediného ministra - ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Nikdo další z vlády se před mikrofon neodvážil předstoupit. Dotaz na důvod nepřítomnosti alespoň premiéra nedokázal Adam Vojtěch zodpovdět

Můžeme se volně pohybovat

„Přijali jsme krizové opatření, které ruší zákaz volného pohybu osob na území České republiky, což je významná věc,“ konstatoval ministr zdravotnictví.

Vláda také rozšířila počet osob, které mohou společně pobývat na veřejném prostranství ze dvou na deset, je tedy možné povolit i spolkovou činnost do 10 osob a tak dále. Nové opatření platí již od pátku 24. dubna 2020.

Zpět na vysoké školy

Další ještě ve středu neplánované změny se dočkali také studenti vysokých škol, kteří se počínaje pondělím 27. dubna mohou vrátit do poslucháren. Ještě na počátku tohoto týdne se to přitom zdálo podle vyjádření vlády zhola nemožné a uvažovat o tom mohli jen studenti posledních ročníků, kteří se připravují na státní zkoušky.

Dokonce i přes hranice

Velkou změnu přinese další ze čtvrtečních vládních rozhodnutí pendlerům, tedy lidem, kteří při cestě do zeměstnání denně překračují hranice. Po nejrůznějších variantách čtrnáctidenních turnusů a dalších opatření, která ale nejednoho takového zaměstnance připravila o místo, je nyní možné navázat na běžný režim jako v době před pandemií. Jediným rozdílem nyní bude povinnost podstoupit jednou za čtrnáct dnů test na koronavirus.

Možnost vycestovat za hranice republiky není ale omezena jen na pendlery. Týká se všech občanů České republiky. Jen je třeba počítat s několika pravidly. Člověk, který se bude vracet ze zahraničí zpět, bude muset buď předložit potvrzení o bezinfekčnosti nebo nastoupit do čtrnáctidenní karantény.

Lázně mohou přijímat nové pacienty

Dalším bodem, o němž ministr Vojtěch hovořil, bylo zdravotnictví, konkrétně oblast lázeňské péče. Zde bylo doposud vládním mimořádným opatřením zakázáno přijímat nové pacienty na léčení. „Všechny důvody, pro které bylo zakázáno přijímat nové pacienty pominuly a tento zákaz tedy rušíme,“ uvedl Vojtěch s odkazem na skutečnost, že lůžka v některých lázeňských komplexech měla sloužit pro případné využití při masivnějším náporu koronaviru.

Více obchodů a provozoven od pondělí

Kromě uvedených náhlých změn, rozhodla vláda také o zrychleném harmonogramu opětovného otvírání obchodů a provozoven. „Vždy jsme tvrdili, že není možné propást jeden jediný den s ohledem na podnikání, neboť firmy stojí měsíc, měsíc a půl, stojí je to neuvěřitelné peníze a my nemůžeme dopustit, aby firmy začaly masivně bankrotovat,“ řekl ještě před tiskovou konferencí (na niž byl vyslán jen Adam Vojtěch se svým náměstkem Prymulou) ministr Havlíček, který přitom dříve trval na pozvolnějším “jízdním řádu” otevírání provozoven. Nyní sdělil, že již mohou otevřít provozovny do 2500 metrů (tedy nikoliv jak bylo dříve plánováno jen do 200 metrů) za předpokladu, že nejsou v obchodních centrech. „Současně uvolňujeme autoškoly, posilovny a fitness centra ve specifickém hygienickém režimu, bohoslužby do 15 osob, knihovny, zoologické, botanické a dendrologické zahrady, pokud se jedná o venkovní prostory.“ Například zoologické zahrady měly být v původním plánu otevřeny až mezi posledními.

Jak se bude situace vyvíjet dál a jaká budou páteční rozhodnutí vlády? Každopádně pravděpodobně schválí prodloužení nouzového stavu - současný předpoklad je do 25. května. Tento návrh potom předloží poslancům. Ministr Vojtěch si podle svých slov neumí představit, že by po čtvrtečním veriktu pražského soudu, proti němuž chce vláda podat kasační stížnost, mohl mít některý z poslanců proti prodloužení nouzového stavu námitky.

