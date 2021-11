Topolánek se pustil do neočkovaných. Tohle si antivaxeři za rámeček nedají

Očkovat, neočkovat, vakcína povinně nebo dobrovolně? Máloco rozděluje českou společnost tak, jako názor na boj s koronavirem. Odmítačů očkování je sice méně, o to jsou ale hlasitější.

V úterý u nás přibylo 25 864. Bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek to na Twitteru popsal takto: „Na cestě do hajzlu 62% visí na záchranné brzdě, zbytek se veze nebo přikládá pod kotlem. Strojvůdce je divnej.“

25 864.

Někdo přijde s matematickým modelem

Z jeho tweetů není složité rozpoznat, na jaké straně "barikády" stojí. „V roce 2015 postihla Bubeneč a Dejvice po kontaminaci vodovodního řadu šílená infekce, obyvateli něžně přezdívaná "dejbola". Hygiena tehdy nařídila rychlé plošné očkování dětí 1-15 proti žloutence typu A. Cca 4 tisíce dětí a šlo to,“ naráží na diskusi o povinném očkování proti covidu.

Topolánek také nabádá lidi, aby nepropadali panice. Jak jinak, než s humorem sobě vlastním? „Nepropadejme zoufalství, skepsi, beznaději! V březnu někdo přijde s matematickým modelem...“ Jen aby se však znovu nestalo, že ten, kdo měl přijít, nepřijde...

Součást duševní hygieny

Expředseda vlády se nemohl nepozastavit nad prohlášením policejního prezidenta Švejdara. Ten prohlásil, že pokud vláda nařídí povinné očkování, od policie může odejít až deset tisíc lidí. „Policie ČR má naočkováno 82 %. To je skvělé. Nadto u ní pracuje 10 tisíc zapřisáhlých odpůrců očkování, kteří by raději opustili její řady. To je šílené,“ glosoval Topolánek.

A proč si vlastně "Topol" neustále dělá z něčeho srandu? Vysvětlil to takto: „Když tu udělám (blbý) vtip, nechci se dotknout nikoho, kdo utrpěl nenahraditelnou ztrátu. Odpusťte. Humor je součást duševní hygieny a kondice, je to nejlevnější a nejdostupnější "antidepresivum".“

