Topolánkovi s Klausem jde o peníze a kšefty pro kámoše. Tak hloupí, aby popírali globální oteplování, nejsou ani oni

Změna klimatu je realita, Češi se musí připravit na zásadní proměnu počasí. To v nedávném rozhovoru pro Čtidoma.cz potvrdil klimatolog ČHMÚ Radim Tolasz. Když před několika dny sdílela meteoroložka Alena Zárybnická grafiku, která klimatické změny znázorňuje, vyvolala poprask. Mnoho lidí s ní souhlasilo, další tvrdili, že se v podstatě nic neděje.

Klimatická změna je o vašich psychiatrech

Mezi hlavní popírače globálního oteplování patří v České republice bývalý prezident Václav Klaus. A také Mirek Topolánek, který si neodpustil komentář ani k příspěvku Zárybnické: „Ano, na jihu Evropy je extrémní vedro. Někdy tam bývá. Možná je to anomálie, možná je to nový standard. Nevím. Něco ale vím. Ta debata totiž není o vašich dětech nebo o vás, je o vašich psychiatrech,“ má jasno expremiér.

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

- klimatolog a meteorolog, vedoucí oddělení klimatické změny ČHMÚ

- expert

- klimatolog a meteorolog, vedoucí oddělení klimatické změny ČHMÚ
- expert Světové meteorologické organizace (WMO) pro klimatická data a databáze
- je českým zástupcem ve Skupině pro pozorování Země (GEO, od roku 2011) a Mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN

Podle klimatologa Radima Tolasze je výše zmíněná grafika pěkně zpracovaná a určitě zaujme, což je také její cíl. „Především ale jde o tvrdá data, která ukazují realitu globální teploty. A diskuse některých VIP diskutujících? Oni už dávno nezpochybňují, že se klima mění. Oni se jen snaží veřejnost přesvědčit, že to není problém, že je to pro planetu normální stav, že si s tím hravě poradíme, že nemusíme hledat příčiny u člověka nebo že je to dokonce špatný směr našeho uvažování,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz odborník.

Popírání vlivu člověka na klima jim pomáhá

Pochybovat o inteligenci popíračů klimatických změn by možná bylo na místě. Ovšem zřejmě to není pravá příčina jejich jednání. Klaus, Topolánek a další totiž rozhodně nejsou hloupí lidé. Proč tedy popírají závěry vědců a důkazy podpořená data? Důvod je pravděpodobně zcela jednoduchý - za vším hledejte peníze.

„Kdyby připustili, že je problém v emisích, tak by to ztížilo jejich podnikání nebo podnikání jejich podporovatelů. Oni potřebují zachovat využívání levných a jednoduchých fosilních zdrojů co nejdéle, každá sezona dobrá. A ještě k tomu u některých přistupuje snaha se zviditelnit za každou cenu. I negativní reklama je přece reklama a popírání vlivu člověka na klima jim zvyšuje jejich sledovanost,“ uzavřel pro Čtidoma.cz Radim Tolasz.

