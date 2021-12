Třetí dávka očkování. Kde je problém? Lidem je často blběji než při covidu, říká známý lékař

Na třetí dávku očkování proti nemoci covid 19 mají podle legislativních pravidel v současné chvíli nárok lidé starší 45 let, kterým byla druhá vakcinanční látka vpíchnuta před více než pěti měsíci. Vláda dnes také zveřejnila zcela nové usnesení, podle kterého se mohou na booster od 27. prosince objednat všichni, kteří jsou starší 30 let a splňují stejnou podmínku časového odstupu od druhé dávky. Takové nastavení strategie očkování se ale nelíbí mnohým lékařům a apelují na občany, aby se o posilující injekci předem poradili se svými obvodními doktory. Co vám při nevhodné aplikaci očkování hrozí a jak komplikacím předejít?

Tak zvaný booster může posílit sníženou odezvu při setkání s koronavirem po druhé dávce hodně ke stovce procent. Jenomže má i své celkem výrazné proti. Pokud totiž máte v těle i po pěti měsících od druhého očkování výrazné množství protilátek, může vám injekce pěkně znepříjemnit život. „Jak teď očkujeme spoustu lidí třetí dávkou, kteří asi měli covid před pár dny ale nevěděli to, popř. mají spoustu protilátek, leč chtějí na hory, je jim fakt blbě. I mladým. Často blběji, než při covidu. Tohle nemohl vymyslet lékař.“ Takto důrazně upozornil na problém známý lékař Roman Šmucler na svém twitterovém účtu a doplnil: „Velké horečky , třesou se- rychle nasadit léky, možná i preventivně na první noc.“

Přehnané obavy?

Zdá se vám takový apel přitažený za vlasy? Roman Šmucler není jediný, kdo na zdravotní obtíže po boosteru veřejně upozornil. Sociální sítě jsou plné osobních zkušeností a pokud máte obvodního lékaře, který vývoj vakcinace poctivě sleduje, sám vás jistě při konzultaci upozorní, co byste měli před aplikací třetí dávky očkování udělat. Měl by to být především test na množství protilátek v krvi a případně by doporučil podstoupit také běžné lékařské preventivní vyšetření, které by případně upozornilo na zánět v těle nebo další akutní obtíže. Ty by totiž mohly vést právě k tomu, že u vás mohou po aplikaci vakcinace zdravotní problémy.

Červená Tečka?

Pokud se tedy chystáte na posilovací dávku očkování proti nemoci covid 19, rozhodně je to správné rozhodnutí a zřejmě i nevyhnutelné řešení, chcete-li zůstat bezpečně chráněni. Navíc, jak se celosvětově ukazuje, je dobré ji absolvovat kvůli masivně se šířící variantě omikron. Zároveň se ale neunáhlete a zvažte případná zdravotní rizika, kterým můžete předejít zmíněnými testy. Platnost očkovacího certifikátu je od 1. ledna 2022 vládou nově nastavena na 9 měsíců od podané druhé dávky očkování, a tak nemusíte s tou posilovací výrazně spěchat jen proto, aby vám nezčervenala "Tečka".

Zdroj: twitter.com, www.mzcr.cz