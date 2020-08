Umělé oplodnění je nadějí pro neplodné páry. Na světě žije přes 400 milionů lidí, kteří by se jinak nenarodili

Možnost, o které se z pohledu historie lidem ještě nedávno ani nezdálo - zplodit dítě, i když to "přirozenou cestou" nejde. Zdravotní problémy mohou způsobit neplodnost, kterou ale v mnoha případech napravuje tak zvaná asistovaná reprodukce. Díky ní je na světě přes 400 milionů dětí a dnes již i dospělých lidí, kteří by se jinak nenarodili, mnoho rodin je šťastných a životy rodičů jsou naplněny.

Přes 400 milionů – tolik dětí by se podle britských vědců mohlo do konce 21. století narodit pomocí asistované reprodukce. Právě o prázdninách si připomínáme 42 let od narození první dívky, počaté „ze zkumavky“ – Lousie Brown. Česká republika patří mezi evropské špičky v oboru a lékařskou pomoc zde vyhledává stále více tuzemských i zahraničních pacientů.

Vývoj jde rychle dopředu

„Když se ohlédneme třeba jen deset let zpět, vidíme velké změny zejména v oblasti léčiv a přístrojů v laboratořích. Dokážeme například mnohem lépe monitorovat vývoj embryí. Je to jako kdybychom se před deseti lety na embryo dívali přes dno lahve a nyní používali mikroskop. Díky moderním technologiím máme tolik informací, že je někdy ani neumíme přesně vyhodnotit. Technika je v tomto případě zatím před lidskými zkušenostmi,“ říká MUDr. Bagócsi z brněnské kliniky reprodukční medicíny Reprofit.

Bezpečnější proces

Podle doktora Bagósciho se významně zlepšila také bezpečnost celého procesu oplodnění. Ať už se jedná o manipulaci s buňkami a embryi, nebo o léčbu pacientů. „Dříve měla většina žen podstupujících léčbu nepříjemné hyperstimulační syndromy. Setkávali jsme se s nimi opravdu denně. Dnes už k tomu díky moderním lékům dochází jen zřídka,“ popisuje MUDr. Bagócsi.

Problémem je věk léčených žen

Přestože věda urazila obrovský kus cesty a lékaři mají k dispozici ty nejmodernější přístroje, výsledky umělého oplodnění meziročně stagnují. Úspěšnost léčby končící porodem dítěte se dlouhodobě pohybuje mezi 20 a 30 %. Důvod je podle odborníků prostý. Pro pomoc si do center asistované reprodukce chodí čím dál starší páry, kterým se nedaří přirozeně počít. „Na vstupu celého procesu umělého oplodnění pracujeme s horším materiálem, a přestože máme nejlepší technické vybavení, nejsme schopni dosáhnout lepších výsledků. Tento trend vidíme po celém světe,“ vysvětluje MUDr. Bagócsi.

Důležité je přijít včas

„Setkáváme se opravdu s naivními představami, že je umělé oplodnění všemocné, ale tak to opravdu není. Například páry, ve kterých má žena 43 let nebo více, mají bohužel pouze 5% šanci na úspěch. Jen v Česku v posledních deseti letech vzrostl průměrný věk neplodných párů usilujících o léčbu z 33,6 na 36 let. U nás na klinice je pak průměrný věk párů dokonce 39 let.“

Co s tím?

Řešením je podle lékařů větší osvěta o plodnosti a plánování zakládání rodiny. Lidé odkládají početí potomka nejčastěji kvůli vybudování vhodného zázemí, kariéře nebo cestování a umělé oplodnění vnímají při problémech jako spásné řešení. „Nikoho samozřejmě nenutíme mít děti v 19 letech, ale lidé by měli mít dostatek informací, aby si mohli založení rodiny naplánovat. Podle vzoru celebrit si často myslí, že pomocí umělého oplodnění mohou otěhotnět v jakémkoli věku, což je samozřejmě hloupost,“ říká MUDr. Bagócsi.

Pomůže i umělá inteligence

Specialisté přesto nepředpokládají, že by se trend odkládání rodičovství v nadcházejících letech příliš měnil. Na práci lékařů z reprodukčních klinik tak bude odkázáno stále více párů. Změny naopak čekají vědce pracující v laboratořích. „Čím dál více informací o embryích bude zpracovávat umělá inteligence. Ta podle nejrůznějších parametrů vybere to nejkvalitnější embryo k zavedení. Předejde tak řadě neúspěšných pokusů, které jsou pro páry emočně velmi náročné,“ popisuje MUDr. Bagócsi.

Češi jsou na špičkové úrovni

Umělé oplodnění je podle odborníků v České republice dlouhodobě na špičkové úrovni a může konkurovat řadě zahraničních center. I proto vyhledávají pomoc českých lékařů i pacienti ze zahraničí. „Můžeme být pyšní, v naší zemi je obor reprodukční medicíny opravdu vyspělý. Stačí ale málo a vše se může změnit. Například různými legislativními zpřísněními, které by mohly výrazně zhoršit podmínky dostupnosti léčby pro pacienty,“ uzavírá MUDr. Bagócsi.

