Vládo, selháváš ve zkoušce charakteru. Nesourodou skupinu spojuje pouze odpor vůči Babišovi, milion Čechů úplně ignorují

Meziroční inflace v Česku v červnu stoupla na 17,2 procenta a na tomto čísle se nezastaví. Lidé zvyšování cen prakticky všeho jasně cítí ve svých peněženkách. „V červnu došlo k reálnému meziročnímu snížení maloobchodních tržeb o 6,0 procenta. Lidé tak pokračují ve výrazném snižování své spotřeby již druhý měsíc v řadě. Kvůli vysoké inflaci lidé rovněž realizovali část spotřeby z budoucna, aby se vyhnuli prudkému zdražování,“ napsal Čtidoma.cz hlavní ekonom BHS a poradce premiéra Fialy Štěpán Křeček.

Z analýzy společnosti Portu vyplývá, že inflace v Česku je devátá nejvyšší v Evropě a 26. nejvyšší ve světě.

Vláda naslouchá jen někomu

Právě Fialova vláda je pro mnoho lidí hlavním viníkem současného stavu. Podle politologa a ekonoma Romana Pilíška to je i není pravda. „Vládní koalice Petra Fialy je nesourodá politická skupina, která čekala dlouhých osm let v opozici a jediné, co je skutečně spojuje, je odpor vůči Andreji Babišovi. To je ale žalostně málo, protože energie vzteku dlouho nevydrží a je třeba ji rychle přetavit v dosažitelné cíle,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz.

Snížení spotřeby bude zpomalovat tempo ekonomického růstu, je proto možné, že v české ekonomice propukne recese. Ta by nakonec mohla výrazně snížit inflační tlaky, nicméně v průběhu recese se bude propadat životní úroveň lidí.“ Štěpán Křeček : „Pokles tržeb obchodníků předznamenává, že se lidé připravují na příchod těžkých časů., je proto možné, že v české ekonomice propukne recese. Ta by nakonec mohla výrazně snížit inflační tlaky, nicméně v průběhu recese se bude propadat životní úroveň lidí.“

Podle odborníka vláda nenaslouchá, resp. slyší jen část občanů, které slyšet chce. „Z politologického hlediska sledujeme, zdali jsou názory politiků a politických stran trvale konzistentní, zdali nedělají stejné kroky, které předtím v opozici kritizovali, a zdali se jejich volební potenciál v čase snižuje nebo zvyšuje. Tedy zda pouze naslouchá svým voličům a korporátním zájmům na nejrůznějších úrovních, nebo dokáže naslouchat většímu spektru voličů.“

Tak nízko nebyla ani Babišova vláda

Pro Pilíška je největším překvapením, že ODS za osm let v opozici nepřišla s žádnou vlastní smysluplnou koncepcí založenou na empirických datech. „Politika je umění možného, ale je také zkouškou charakteru, zdali jsem schopen a ochoten naslouchat nejen opozici, ale třeba i svým nevoličům, kterých je podstatná většina. Nesmíme zapomenout, že takřka milión hlasů nemá odezvu v Poslanecké sněmovně. To se dosavadní vládě zatím tragicky nedaří,“ uvažuje spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy.

I kvůli výše popsanému vládě důvěřuje pouhých 28 % občanů. „Tak nízko byla Babišova vláda během nejhoršího covidu v červnu 2021. Běžného občana, živícího se každý den prací, nezajímá ideologie přinášející světlé zítřky. Zajímá ho, co pro něj státní aparát dělá dnes, aby se mu dobře žilo a pracovalo. Podvědomě totiž chápe, že budoucnost je tvořena našimi současnými činy. Ne těmi budoucími…“

KAM DÁL: Jakým potravinám se vyhnout, abyste předešli infarktu a mrtvici? Vysvětluje lékařka a radí, jak na vysoký cholesterol.