Všichni proti ANO: Ustavující jednání středočeského zastupitelstva bude 16.listopadu

Autorovi stížnosti vadilo, že se hlasování konalo v době pandemie. Volby byly podle něj neregulérní, protože zejména starší voliči z obavy o své zdraví a životy nešli hlasovat, případně "po dlouhém čekání odešli z front zaplavených mladšími voliči".

Starší lidé nehlasovali?

Rodinní příslušníci podle navrhovatele odmítli starším voličům zajistit odvoz do volebních místností nebo možnost hlasovat do přenosných volebních schránek. Značné procento starších lidí nehlasovalo, tím byly poškozeny volební strany, míní stěžovatel. Podle soudu však jde o tvrzení, které nebylo nijak prokázáno, a to ani v obecné rovině, ani v konkrétních případech.

Zamítnutá stížnost

Soud už dřív zamítl stížnost na volby od kandidáta hnutí SPD. Navrhovatel zpochybnil sečtení preferenčních hlasů v Kamenici nedaleko Prahy, kde hlasoval. Soud stížnosti nevyhověl, protože chybné započtení hlasů v Kamenici by nemohlo ovlivnit celkový výsledek voleb.

Petra Pecková hejtmankou

Vítězní STAN se ve středních Čechách domluvili na spolupráci s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Hejtmankou má být volební jednička STAN Petra Pecková. Široká koalice se bude opírat o 50 z 65 hlasů v zastupitelstvu. ANO, které dosud ve středních Čechách vládlo, skončí s 15 hlasy v opozici.

KAM DÁL: Psí obezita je velký problém a vede k mnoha nemocem. Pomozte svému kamarádovi, než bude pozdě.