V centru dění byla jednotka důstojníka Dmitrije Vodněva, která byla na počátku října po nedostatečném a velmi krátkém výcviku poslána na frontu u města Svatove v Luhanské oblasti. Z celé akce podal výpověď jeden z vojáků Nikita Pavlov, kterého citovala Mediazona a také vojenský spisovatel Chris Owen, který na případ upozornil na sociálních sítích.

Zrezavělé akáčko a žádné jídlo

„Střelby jsme měli za celý výcvik jediný den. Zdravotnický výcvik vůbec neproběhl,“ tvrdil voják. Jednotka byla zařazena do 233. Jampolského praporu motorizované pěchoty a poslána do obce Kolomyčika. O několik dní později se na celou obec začaly sypat z nebe ukrajinské granáty a silná dělostřelecká palba. „Měl jsem zrezavělé AK – 74, ze kterého nešlo střílet. To byla moje veškerá výzbroj. Skryli jsme se před palbou do haly, kde byly zaparkované traktory,“ citovala Mediazona Pavlova.

Jestli chcete žít, jděte po cestě

V hale sice byli kryti před palbou, ale neměli žádné jídlo ani vodu, vojáci sbírali jablka ze stromů. Po několik dalších dní na ně pršela ukrajinská palba, až zpanikařilo spojovací družstvo a uteklo neznámo kam. Vesnice byla zjevně obklíčená, palba dopadala na obec ze všech stran, spojení neexistovalo, rozkaz jen říkal držet pozice. „Pak jeden starší seržant řekl: Jestli chcete žít, jděte támhle po cestě, jsou tam nějaké KAMAZy a odjeďte odtud,“ popsal další vývoj Pavlov.

Kamiony byly ale pryč, odjeli s nimi prchající důstojníci, takže vojáci vyrazili do Svatového po svých. U Svatového ale jednotku zastavila vojenská policie, nedovolila jim vstoupit do města a vojáci byli necháni na cestě. Vodněv, který vedl jednotku, šel hledat velitele, kterému by vysvětlil situaci. Oním velitelem byl shodou okolností generál Alexandr Lapin, velitel celého západního vojenského okruhu, jeden z nejvýše postavených frontových velitelů v rámci celé invaze na Ukrajinu.

Generál Lapin úřaduje

„Lapin namířil pistoli na Vodněvovu hlavu a začal mu nadávat do zrádců a zbabělců, použil i daleko horší výrazy.“ Lapinovi lidé ho odvedli k výslechu, jednotka byla označena za dezertéry a zrádce. Podle Vodněvova otce, kterého cituje Mediazona, byl Vodněv hozen na zem tváři k podlaze, ale nikdo ho nebil. „Vyhrožovali mu, že ho natočí na telefon a jako zrádce budou vysílat video na internetu. Lapin mu neustále nadával a vyhrožoval.“

Jednotku mezitím politicky zpracovával politruk jménem Rumjancev, který se snažil jednotku přesvědčit, aby se vrátila zpět na pozice. Když jej ale vojáci požádali, aby jim napřed dali nějaké jídlo a vodu, řekl, že dobytek si nic takového nezaslouží. Není divu, že vojáci tudíž jeho výzvy k návratu odmítli.

Opilý politruk na scéně jako z Tankového praporu

Celou situaci ukončil dron, který se objevil nedaleko. Rumjancev i vojenští policisté okamžitě utekli. Vodněva odvedli s sebou a zřejmě bude v Rusku čelit obviněním ze „sabotáže při vojenském výcviku“. Druhý den se Rumjancev vrátil namol opilý a vojákům opět vyhrožoval. Nakonec byla ale celá jednotka převezena do Belgorodu na vojenskou základnu, odkud mohli kontaktovat své rodiny.

Urážel Alláha a pak dal zbraně muslimům

Urážky a špatné zacházení jsou Lapinovi připisovány dlouhodobě. Není proto divu, že jeho syn, rovněž velící důstojník, zahynul v říjnu poté, co jej zastřelili při výcviku branci muslimského původu, kterým předtím povýšeně oznámil, že Alláh je podle něho zbabělec. Naštvaní Dagestánci postříleli třicet vojáků, prvního zastřelili Lapina juniora. Fronta u Svatového se hroutí, takže Lapin byl odvolán zřejmě nikoliv kvůli špatnému zacházení s branci, ale prostě proto, že ho Ukrajinci neustále porážejí.

Zdroj: thereadersapp.com

