Zrůdo, nacisto! Promluvil Rus žijící v Praze. Klienti mu ruší smlouvy, kamarádi chtějí před Putinem utéct

Tento nenápadný chlapík patří mezi grafickou špičku. Mezi jeho klienty patří několik významných firem. Vlastně je na místě použít minuký čas. „Až na jednoho klienta se mnou všichni zrušili spolupráci. Prý proto, že si nemohou dovolit platit Rusa,“ říká smutně.

Přitom v jeho čeština nepoznáte ruský akcent, pokud se opravdu hodně nesoustředíte. „Jsem v Česku deset let. S kamarádem jsme se tehdy rozhodli, že naše životy změníme, protože se nám v Rusku nelíbí. On se po dvou letech vrátil domů, nevydržel bez rodiny. Já měl štěstí, že za mnou se téměř všichni přesunuli. Kromě dědečka, který před třemi lety zemřel.“

Pán je Rusáček

Putinův režim nenávidí a říká, že pokud by došel až do Česka, bránil by svoji novou zem i se zbraní v ruce. Přesto poslední dny prožívá peklo. „Byl jsem si vyzvednout balíček na poště. Když jsem ukázal doklady, paní za přepážkou zjistila, že jsem z Ruska. Nahlas, aby to všichni ve frontě slyšeli řekla něco ve smyslu "áá, panáček je Rusáček". Lidi mi začali nadávat do nacistů a lidských zrůd. Bylo mi do breku.“

Boris jedním dechem dodává, že to trochu chápe. Uvědomuje si, co Putin páchá. „Nejsme ale všichni jako on. Proč nás odsoudit tak rychle? Kdybych mohl, okamžitě ho zastřelím. Absolutně neschvaluji vraždění na Ukrajině.“

Není snadné svrhnout Putina

Podle Borise nebude trvat dlouho a spousta Rusů zemi opustí. „Rozumějte, my Rusko milujeme, kulturu, přírodu, obyčejné lidi. Ale ne ty parchanty, co tam vládnou. Jsem v kontaktu s kamarády, hrozně se bojí. Přesto mnoho z nich připravuje útěk, chtějí pryč. Vědí, že se už nikdy nevrátí, ale risknout to.“

Podle něj je snadné odsousit to, že ruský lid Putina nesvrhne. „Nikdo si neuvědomuje, že on má své idi všude. Něco řeknete a okamžitě to vědí. Neváhají vás uvěznit, mučit. Stejně tak vaši rodinu. Kdyby ho někdo odpravil, tak snad...“

(na přání Borise je fotka u článku pouze ilustrační)

