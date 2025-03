Odvrácená tvář geniálního herce Vladimíra Menšíka: sám si píchal léky, honoráře propil, pozvracel jeviště, žena to s ním nevydržela

Miloš Forman o něm prohlásil, že spolu s Vlastou Burianem a Janem Werichem patří do svaté trojice českých herců. Kdyby Vladimír Menšík mluvil anglicky, zřejmě by si mohl doma minimálně jednu místnost „vytapetovat“ Oscary. Jeho život ale zdaleka nebyl taková legrace, jakou servíroval nadšeným divákům. „Hodně kouřil a holdoval alkoholu. A trpěl bolestmi. Svého bohémského stylu života se však nevzdal ani tváří v tvář smrti,“ uvedl pro Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

První role Vladimíru Menšíkovi nevyšla. Jako malý kluk měl v rámci školní besídky ztvárnit bramboru ve scéně Zelenina je zdravá. Jenže se předtím nacpal zelených jablek, která zapil vodou. „Kolují historky, že se pozvracel přímo na jevišti. A pak měl ještě další potíže, se kterými to ale naštěstí vždy stihl na záchod,“ usmíval se Rousek. Špičkový herecký výkon se tedy nekonal, ani to ale Menšíka neodradilo od toho, aby později napodruhé složil zkoušky na JAMU. Přesto, že v té době už měl na přání tatínka vystudovanou průmyslovku a pracoval v brněnských strojírnách.

Workoholik, co se sám sobě nelíbil

V té době také řešil komplex, který se s ním dlouho táhl. „Trápil ho jeho vzhled, dokonce uvažoval o operaci chrupu, protože se považoval za ošklivého. Pak ale došel k názoru, že ženy může okouzlovat jinak než vzhledem, a od zákroku upustil. Ukázalo se, že to bylo dobré rozhodnutí.“ Po akademii se herec naplno pustil do filmového světa, který ho naprosto uchvátil. Ještě předtím si ale změnil křestní jméno – z Vladislava se nechal přejmenovat na Vladimíra.

Jeho první role italského mechanika ve snímku Dědeček automobil byla hned fenomenální. „Menšík odešel z divadla. I proto, že byl těžký astmatik a prostředí mu nedělalo dobře. Jako komik exceloval, stejně tak se ale pustil do vážných rolí a byl neméně skvělý. Vzpomeňme třeba na Markétu Lazarovou nebo Všechny dobré rodáky.“ O Menšíkovi bylo známé, že byl workoholik. Takže když přišla nabídka z televize, aby moderoval Bakaláře, neváhal.

A to přesto, že ho to nebavilo, protože se musel držet předepsaného scénáře. „Bral všechno, co přišlo. Byla ho plná televize. Ať jste si ji zapnuli kdykoli, byl tam Menšík,“ vysvětloval Rousek. A jeho hvězda samozřejmě stoupala vzhůru raketovou rychlostí.

Dvě manželky a čtyři děti

Pro mnoho lidí bylo naprosto nepochopitelné, že Menšík stíhá kromě neuvěřitelného pracovního vypětí také noční flámy. Jeho bohémský život byl pověstný. Alkohol, cigarety a kamarádi, to bylo jeho. „Několik krabiček za den pro něj nebylo problém. Ostatně na jeho životní styl ‚dojelo‘ i jeho první manželství. Věra Menšíková to prostě nedávala. Měli spolu dvě děti, Petra a Vladimíra, a ona toužila po rodinné pohodě. Tu ale od manžela nedostala, takže se rozvedli, protože Menšík nebyl schopen jakékoli sebereflexe nebo změny.“

Herec se později oženil ještě jednou a s Olgou Menšíkovou už zůstal až do smrti. Porodila mu syna Jana a dceru Martinu. „Postupem času se ale přidávaly zdravotní potíže. Kvůli extrémnímu pití špatně viděl, barvy postupem času nerozeznával vůbec. Konečně se šel ze své závislosti na alkoholu léčit a snad i několik let nepil. Pak do toho ale spadl znovu a začínalo být jasné, že vážné komplikace na sebe nenechají dlouho čekat,“ tvrdil Rousek.

Praskl mu žaludeční vřed

Menšík na natáčení vozil kufřík plný léků, v posledních letech svého života měl dokonce osobní lékařku v podobě Zdeny Lipárové. „Chodila s ním do studia, pořád na něj dohlížela. Ostatně i jeho slavné silvestrovské scénky vznikaly v době, kdy už to s ním bylo špatné a bez své doktorky neudělal v podstatě ani krok.“ Přesto ještě natočil několik filmů.

Dva dny před smrtí natáčel pořad Abeceda a pak odjel do Brna, kde měl moderovat galavečer v hale Rondo. Tam už ale nedorazil. „Praskl mu žaludeční vřed, odvezli ho do nemocnice svaté Anny. Nepomohlo ani to, že si sám píchl léky, což ostatně dělal docela pravidelně. Místo něj moderovala Magdalena Dietlová, a když řekla, že je Menšík nemocný, celá hala tleskala,“ dodal Pavel Rousek. Ničemu to ale nepomohlo. Vladimír Menšík zemřel 29. května 1988.

Zdroj: autorský článek

