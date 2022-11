Americká vzducholoď odletěla pátrat po ponorkách a havarovala. V gondole nikdo nebyl, posádka zmizela

Po japonském útoku na Pearl Harbor nemělo americké námořnictvo dostatek hlídkových plavidel, která by hledala nepřátelské ponorky. K hlídkové službě proto začalo používat menší vzducholodě, které měly schopnost dlouho hlídkovat nad trasami konvojů. Hodily se pro to zejména menší vzducholodě s dvoučlennou posádkou. 16. srpna roku 1943 se začal odvíjet podivný příběh jedné takové vzducholodě s označením L-8.

Dva muži na palubě

L-8 byla „zkušená“ vzducholoď, jestli se to dá takto říct. Podnikla do té doby už 1 000 hlídkových letů a nic nenasvědčovalo tomu, že by tento měl být jiný. Na palubě byli dva muži, Ernest Cody a Charles Adams, oba velmi zkušení mořeplavci se stovkami nalétaných hodin.

V 7:42 hodin vyslala vzducholoď radiovou depeši, že na hladině vidí olejovou skvrnu, což by mohl být znak přítomnosti nepřátelské ponorky. L-8 asi hodinu kroužila kolem a pak se vydala na cestu zpět k San Franciscu. Plavidlo přilétlo nad předměstí San Francisca, kde se zastavilo nárazem do vysílacího stožáru.

Naštěstí se při havárii nikomu na zemi nic nestalo, hasiči a policisté rychle přispěchali na místo a podařilo se jim zabránit požáru. Ovšem co překvapilo všechny, na palubě vzducholodě nikdo nebyl. Ani Cody ani Adams nebyli v gondole, ani nikde kolem. Bylo jasné, že vzducholoď přilétla zpět bez posádky.

Zarážející také bylo, že dveře gondoly byly otevřeny. Byly jištěny speciálním mechanismem a daly se otevřít pouze zevnitř. Vyšetřování nezjistilo žádnou příčinu, proč na palubě nikdo nebyl. Vzducholoď byla nepoškozená, rádio bylo v pořádku, plynu v zásobnících bylo na další čtyři hodiny letu. Na palubě byl dokonce i kufřík s tajnými materiály, který měla posádka v případě ohrožení vyhodit přes palubu.

Buď se stalo něco velmi rychle a posádka neměla čas kufřík vyhodit, nebo se stalo něco, čemu nepřikládala význam, ale co se zřejmě ukázalo jako vážnější problém. Pátrání se brzy dostalo do slepé uličky. Námořnictvo nevydalo o incidentu žádné stanovisko a oba muži byli prohlášeni za mrtvé.

Mimozemšťané, tajné zbraně nebo nešikovnost?

O případu vzducholodi L-8 se široce spekulovalo. V úvahu přicházela potyčka obou mužů na palubě, nepřátelský útok, ale objevily se samozřejmě i názory, že za zmizením posádky stojí mimozemšťané nebo se stali obětmi testů tajných zbraní.

Jako nejpravděpodobnější se jevila varianta, že jeden z mužů vypadl ze vzducholodě, když sledoval onu olejovou skvrnu. Druhý se mu snažil pomoci a vypadl také. To by vysvětlovalo, proč na palubě zůstal kufřík s tajnými depešemi. Ovšem věc má jeden háček. L-8 viděly dvě lodě - rybářský trawler Daisy Gray i nákladní loď Albert Gallatin. Jejich posádky si ničeho neobvyklého nevšimly, žádného pádu členů posádky.

Podle jejich hlášení byla navíc vzducholoď velmi nízko, což by nasvědčovalo, že skutečně prověřovala olejovou skvrnu. Pokud by někdo z mužů vypadl z gondoly, zřejmě by si toho na lodích všimli. Navíc je těžko představitelné, že by dva muži po sobě "omylem" vypadli ze vzducholodě. Dodnes tak není zmizení obou členů posádky nijak uspokojivě vysvětleno a je jednou ze záhad druhé světové války.

Zdroj: allthatsinteresting.com

KAM DÁL: Apokalyptický konec vzducholodě Hindenburg.