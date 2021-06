Ubytování v hotelu Cecil je pouze pro odvážné. Tolik hrůzy na jednu budovu je vážně moc

Nejděsivější hotel na světě toho zažil opravdu hodně. Hororové události se v něm začaly dít hned po jeho otevření. Následovalo téměř sto let hrůzy a děsu. Někteří lidé přísahají, že v jeho oknech zahlédli některé z obětí desítky let po jejich smrti. Není to nic pro slabé povahy.

20. léta: Hotel Cecil se otevřel veřejnosti

První smrt v hotelu hrůzy na sebe nenechala dlouho čekat. V roce 1927 v jednom z hotelových pokojů spáchal sebevraždu 52letý Percy Ormond Cook. Nezvládl skutečnost, že ho jeho žena nechtěla zpátky.

30. léta: Série sebevražd

Ve 30. letech si v prostorách hotelu vzali život další 4 lidé. Lidí tu ale v tomto období zemřelo celkem pět. Mezi mrtvé patřila i Grace E. Margoová, která vypadla z okna v devátém patře. Dodnes se neví, jestli se jednalo o sebevraždu, nebo ne.

40. léta: Začátek konce

Po roce 1940 byl Hotel Cecil na svém vrcholu. Jeho mramorové lobby a luxusní interiér lákaly davy. Bohužel ale město začalo do této části města "odstrkovat" lidi bez domova, místo toho, aby jim skutečně pomohlo. Sešli z očí, sešli z mysli. To pro Hotel Cecil znamenalo začátek konce. Se změnou okolí si už nedokázal udržet svůj luxusní vzhled. Stal se tak oblíbeným ubytováním pro lidi, co městem jen projížděli.

1944: První vražda

V roce 1944 se v hotelu ubytovala 19letá žena Dorothy Jean Purcellová. V té době byla těhotná a v hotelové koupelně porodila chlapečka. Nemluvně poté zabila vyhozením z okna. Tvrdila, že se dítě narodilo už mrtvé, tak ho raději vyhodila na ulici, aby smutnou zprávu nemusela sdělit svému tehdejšímu příteli. Po pitvě se ale zjistilo, že se chlapeček narodil živý a zdravý. Purcellová byla obviněná z vraždy, ale nebyla shledána vinnou z důvodu šílenství.

1947: Black Dahlia

Americká herečka, Elizabeth Shortová, známá také jako Black Dahlia, byla údajně viděna v hotelovém baru, jen pár chvil před její brutální vraždou. Tato informace ale zůstává nepotvrzena a její vražda zůstává nevyřešená.

Jisté ale je, že tento rok v hotelu zemřel Robert Smith. Příčinou smrti byl pád z budovy.

1964: Nejděsivější vražda

Tahle vražda byla nejspíš tou nejděsivější. Pigeon Goldie Osgoodová, 65letá operátorka telefonu v té době pracovala v hotelu už 5 let. V roce 1964 ji ale našli mrtvou v jejím pokoji. Útočník ji zmlátil, znásilnil a pobodal. Vraha dodnes nikdo nenašel.

80. a 90. léta: Domov sériových vrahů

V této době v hotelu podle dobových zdrojů pobývali minimálně dva sérioví vrazi. Jednalo se o Jacka Unterweggera a Richarda Ramireze, také známého jako Noční stopař. V hotelu se prý na nějaký čas ubytovali uprostřed svého vražedného řádění. Jestli tohle nedokazuje, že v hotelu opravdu byla špatná energie, tak už nic.

2007 až 2011: Stay on Main

V roce 2007 se majitelé hotelu pokusili setřást z budovy hotelu její děsivou minulost a přejmenovali ho na Stay on Main. V té době měl ale už tak špatnou pověst, že to zkrátka ani zdaleka nestačilo.

2013: Elisa Lam

V roce 2013 se v jednom z hotelových pokojů ubytovala studentka Elisa Lamová. Zanedlouho byla prohlášena za pohřešovanou. Po třech týdnech od jejího zmizení si hosté hotelu začali stěžovat na kvalitu vody. Z kohoutku tekla voda, která podivně chutnala a byla podezřele zabarvená. Zaměstnanci hotelu šli po několika stížnostech zkontrolovat nádrž s vodou na střeše hotelu a našli v ní tělo Elisy Lamové. Její smrt byla později prohlášena za nehodu.

Dnes: Znovuotevření hotelu

Nový majitel hotelu ho začal opravovat v roce 2017. Chce k hotelu přidat například střešní bazén, což se vzhledem k jeho historii nezdá jako ten nejlepší nápad. Hotel by se měl co nevidět znovu otevřít.

