Marek Lambora ze Specialistů zase na pivu s Rychlíkovou. Vztah zatím ani jeden z nich nepotvrdil

Idol mnoha dívek by si jistě mohl vybírat, za celou svou kariéru však přiznal vztah jen s několika ženami. Jednou z nich byla oproti němu starší Šárka Vaculíková, která je dnes už vdaná za herce Ondřeje Krause, další poté modelka Andrea Bezděková, která se zúčastnila drsné reality show Survivor.

Návrat k bývalé partnerce se nekoná

Do finále sice nedošla, z ostudy kabát ale rozhodně nemá. Ukázala se jako velká bojovnice, která vždy hraje fér, umí se do toho pořádně opřít, a navíc ještě zvládá být neskutečně milá. Vzhledem k tomu, že i Lambora je milovníkem adrenalinu a jedno ze svých posledních letních období strávil v Portugalsku na surfu, se šuškalo, že by zážitky z divočiny mohly dát dvojici znovu dohromady.

K tomu ale evidentně nedošlo, protože se na prvního máje ukázal v hospodě s herečkou Sárou Rychlíkovou. O té se v souvislosti s Markem začalo poprvé psát na začátku letošního roku. Do té doby přitom randila s hercem Vojtěchem Vodochodským, se kterým se seznámila během natáčení seriálu O mě se neboj.

Práce a nic jiného?

Ani jeden z herců zatím vzájemný vztah nepotvrdil, je tedy možné, že jsou zkrátka jen dobrými přáteli. Lambora se poslední dobou soustředí zejména na práci, přijal totiž roli v úspěšném seriálu Specialisté, kde si diváky ihned získal. Přednost však dává stále divadlu. Na televizních obrazovkách se přitom proslavil poměrně nedávno, a to v seriálu Slunečná, kde si zahrál po boku Evy Burešové. I s ní byl nějaký ten čas spojován, byly to však jen klepy.

Zda herec našel, nebo nenašel novou lásku, se můžeme akorát tak dohadovat. Pravdou ale zůstává, že už by si nějaký ten krásný vztah zasloužil, navíc si rozhodně může vybírat. Fanynky ho milují a padají mu k nohám. On si však své soukromí chrání a většinu nabídek na rozhovory odmítá. A tak možná nikdy jasno, jak to má s Rychlíkovou, ani nebude!

Zdroj: Instagram, ahaonline.cz

