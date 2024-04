Ryška ze Zlaté labutě jako herečka končí? Našla si práci v kavárně a chce se věnovat rodině

Uplynulé roky nebyly pro herečku Kristýnu Ryšku ze Zlaté labutě vůbec jednoduché. Když totiž přijala roli Ireny Maškové, bydlela v Rožnově pod Radhoštěm. Do Prahy na natáčení do kbelských ateliérů tak musela dojíždět až dvacetkrát do měsíce, přičemž jedna cesta trvala více než 4 hodiny. Dospělo to do takové fáze, že byla tak vyčerpaná, že si pronajala v Praze byt. Jenže to zase nedělalo dobrotu v rodině, kterou se snažili s manželem budovat. A tak se teď rozhodla pro odvážnou změnu.

Při natáčení Zlaté labutě měla podporu manžela

Z vlaku si za měsíce natáčení Zlaté labutě udělala svou kancelář a dojíždění jí nikdy nevadilo. Přesto ji prý ruch velkoměsta už dávno neláká, ačkoliv jeden čas byla možnost stěhování na pořadu dne. S manželem Janem Ryškou mají ale oba v Rožnově rodiny i zázemí. On navíc práci, kromě toho, že je ekonom, vede také místní folklórní sbor.

„Poblíž bydlí naše aktivní babičky, které nám se synem pomáhají, což je super. V době, kdy jsme se pro život v Rožnově rozhodli, jsem tolik herecké práce neměla, i když jsem samozřejmě počítala s tím, že nějaká nabídka může přijít a že pak začnu dojíždět do Prahy častěji. Netušila jsem, že to bude zrovna nabídka do seriálu Zlatá labuť, tedy docela intenzivní práce na rok a půl,“ zavzpomínala na časy, kdy musela udělat složitou volbu. Snad i proto si teď užívá, že maraton skončil, ačkoliv v Praze má stále pronajatý byt, kdyby se naskytla příležitost, kvůli které musí do hlavního města v určitou hodinu.

Období, kdy neměla práci, pro ni bylo těžké

Přesto se teď na žádné velké natáčení nechystá, a dokonce si domluvila brigádu v rožnovské kavárně, kde jako patnáctiletá začínala prodejem kopečkové zmrzliny. Od té doby tam brigádničí pravidelně, a když je o prázdninách nebo Vánocích doma, fanoušci ji mohou potkat tam. Bude také dělat workshopy pro děti, kde si vyzkoušejí, jak se natáčí film nebo seriál, trénovat chce svoji fyzičku a také plánuje túry po Rožnově. To vše v doprovodu malého syna Antonína, který znal podle hereččiných slov maminku jeden čas hlavně přes video.

Svého rozhodnutí přijmout roli Ireny ale nelituje. Dostala totiž výjimečnou příležitost poté, co měla pocit, že se jí vůbec nedaří a nabídky nechodily. Když před lety skončila v Ulici, myslela si, že má všude dveře otevřené. Ale následovalo hluché období, kdy o sobě mnohokrát pochybovala. Co přijde teď, nechává na osudu.

Je tak jasné, že jako herečku ji ještě uvidíme mnohokrát, zatím ale zřejmě nepřišla nabídka, kvůli které by znovu absolvovala celý ten kolotoč dojíždění, přespávání a jistě i mnoha vypjatých chvil s manželem, kdy na sebe neměli tolik času, kolik si manželství zaslouží. Zdá se však, že odpočívat tahle dáma rozhodně neumí…

